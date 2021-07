Capita spesso di organizzare una cena dell’ultimo minuto con qualche amico o parente. In questi casi l’unico problema da risolvere è sempre lo stesso: cosa preparare. Si cerca sempre di trovare qualcosa di veloce da cucinare ma che allo stesso tempo sia gustoso e originale. Insomma, vorremmo trovare qualcosa che non ci faccia sfigurare davanti ai nostri ospiti.

Ma chi l’avrebbe mai detto che bastano solo 2 ingredienti per preparare queste polpette deliziose che stupiranno tutti. Con due semplici ingredienti che abbiamo tutti in frigo riusciremo a preparare un perfetto aperitivo che rallegrerà i nostri ospiti prima della cena vera e propria. Sono perfette anche come antipasto, magari accompagnate da una salsa fresca e leggera.

Bastano solo 2 ingredienti per preparare queste polpette deliziose che stupiranno tutti

Stiamo parlando delle polpette di formaggio. Si possono fare con qualsiasi tipo di formaggio che abbiamo in casa, l’importante è che sia a pasta dura. Quindi via libera a parmigiano, pecorino o grana. Gli ingredienti sono solo 2 e sono semplicissimi: formaggio e albume d’uovo. Per circa 12 polpette sono necessari 200 grammi di formaggio e 4 albumi d’uovo.

Il procedimento è altrettanto semplice. Prendiamo il formaggio e grattugiamolo finemente, dopodiché aggiungiamo gli albumi d’uovo al formaggio e mescoliamo fino ad ottenere un composto asciutto e appiccicoso. Prendiamo una noce di composto e creiamo le polpette. Possiamo decidere se friggerle in olio bollente oppure se cuocerle in forno o in padella. Se le vogliamo un po’ più sfiziose possiamo impanarle con del pan grattato, ma sono buonissime anche senza.

Con questa ricetta ci si può sbizzarrire: possiamo farle ripiene e inserire un quadratino di mortadella dentro ogni polpetta per renderla più sfiziosa. Oppure possiamo inserire un altro tipo di formaggio, magari filante, per creare un cuore morbido e gustoso che darà un tocco di originalità al nostro aperitivo.

