La pelle del nostro viso dice molto su di noi e su chi siamo. Durante la giovane età soffriamo spesso di acne giovanile o di piccoli brufoletti che spuntano. Principalmente si tratta di una questione ormonale a causa dello sviluppo e della crescita.

Purtroppo in alcuni casi si tratta di un disturbo grave che può veramente crearci problemi psicologici. Quando le pustole di acne lasciano cicatrici e sono antiestetiche si possono creare delle difficoltà relazionali. Si dice inoltre che succeda spesso in persone timide e introverse e che sia il riflesso della paura del contatto.

I rimedi ci sono e oggi ne esistono sempre di più. È importante consultare un buon dermatologo sicuramente ma vediamo anche come possiamo cavarcela da sole.

Innanzitutto, sappiamo che la pelle è una sorta di porta da cui escono le tossine attraverso i pori. Questo vuol dire che l’organismo non è riuscito a eliminarle tramite altri organi. È importante prendersi cura, infatti, dell’alimentazione e del buon funzionamento degli addetti all’eliminazione, quali reni fegato e intestino.

Ecco il riassunto di tutti i rimedi imbattibili contro l’acne in 4 passi per una pelle splendente:

alimenti da evitare;

complementi alimentari;

piante medicinali;

routine cosmetica.

Approfondimento dei 4 pilastri principali per combattere l’acne

L’alimentazione è una delle cause principali. Infatti, la maggior parte della carne e prodotti caseari producono tossine che si accumulano nel nostro organismo provocando eventuali tumori o cisti. Questa proliferazione cellulare avviene a livello della pelle. La conseguenza è una produzione eccessiva di sebo e la formazione di microcisti, e quindi l’acne. Lo zucchero è tremendo per questo problema poiché aggrava la secrezione di sebo e l’infiammazione. Meglio preferire frutta secca o alimenti antiossidanti per prendere energie e orientarsi verso una alimentazione principalmente vegetariana.

Attenzione all’igiene, evitiamo di toccarci il viso con le mani sporche, laviamo asciugamani e lenzuoli regolarmente. Importante struccarsi e pulire e trattare la pelle con prodotti naturali specifici.

Lo zinco e omega-3 sono da integrare come complementi alimentari. Sono antinfiammatori e depurativi ed aiutano reni fegato e intestino nella loro funzione di eliminazione.

Le piante che ci aiutano a ritrovare una bella pelle sono ortiche, finocchio, bardana, melissa, rosa mosqueta e borragine.