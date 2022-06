Sappiamo bene quanto, soprattutto durante questo periodo, molti di noi vivano un disagio difficile da ignorare. Sono molte le persone, infatti, che non si sentono in forma e, con la prova costume imminente, si fa fatica a non pensarci. Partiamo sempre dal presupposto che ogni fisico è bello e perfetto così com’è e che, se ce ne prendiamo cura, non importa la taglia che portiamo. Ricordiamoci anche, però, che dobbiamo sentirci a nostro agio. E se così non dovesse essere, sicuramente potremmo trovare dei validi alleati.

I cibi che aiutano il corpo e che sicuramente già consociamo e adoriamo per il loro sapore unico

L’alleato principale è sicuramente il cibo. Sono tanti gli alimenti, infatti, che potrebbero aiutarci a raggiungere una forma che ci aggrada. E, dato il caldo che si sente negli ultimi giorni, una bevanda rinfrescante potrebbe essere un’ottima idea per cercare di dimagrire con gusto e freschezza. Ovviamente, dovremmo selezionare gli alimenti giusti in questo caso affinché funzionino. Nella nostra bevanda, dovremo inserire alcuni cibi che, grazie ai loro nutrienti, ci aiuteranno a sgonfiare pancia e gambe e ci daranno una grossa mano per la prova costume. Tra questi, ritroviamo la papaya, il pompelmo, il kiwi e la banana. Ultimo, ma non per importanza, ritroviamo un ingrediente davvero speciale. Stiamo parlando della cannella che, in questo caso, potrà aiutarci non solo a ridurre i livelli di fame ma anche ad avere un transito intestinale più fluido.

Potremmo vedere allo specchio pancia e gambe finalmente sgonfie anche grazie a questa freschissima bevanda che potrebbe rivelarsi davvero formidabile

Per prima cosa, dunque, sbucciamo i kiwi e tagliamoli in piccoli cubetti. Facciamo la stessa cosa con la papaya, con il pompelmo e con la banana. In un mixer, mettiamo tutti gli ingredienti appena descritti a frullare. Se vogliamo, per rendere la bevanda più densa, possiamo anche aggiungere un po’ di yogurt bianco. Quando vedremo che tutti gli ingredienti saranno amalgamati alla perfezione, allora potremo versare il composto in una brocca piuttosto capiente. Quando andremo a mettere la bevanda nel bicchiere, spruzziamo un po’ di cannella sulla parte superiore. In questo modo, potremmo vedere allo specchio pancia e gambe finalmente come le desideriamo. Ovviamente, queste sono linee guida generali. Per far sì che tutto ciò funzioni, dovremo anche avere un piano alimentare e fare attività fisica. E in entrambi i casi, come per la bevanda, prima di muovere qualsiasi passo, consultiamoci con uno specialista.

Lettura consigliata

Pancia piatta e metabolismo accelerato a qualsiasi età grazie a questo delizioso ingrediente