Potremmo spendere 20 euro per la spesa settimanale acquistando alimenti genuini e risparmiando

Con l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e delle bollette, la necessità di risparmiare è diventata davvero prioritaria. Quindi, molti si chiedono se sia possibile mangiare bene pur spendendo poco. Ebbene, la risposta è positiva, considerato che, con le giuste accortezze, sarà possibile spendere solo 20 euro a settimana, pur mangiando sano e con gusto. Una delle più importanti strategie per risparmiare sarebbe quella di preparare in anticipo i pasti per i giorni successivi. Quindi, occorrerà cucinare maggiori quantità di cibo e poi congelarne delle porzioni, per utilizzarle successivamente. Il secondo metodo sarebbe quello di fare la spesa nei grandi discount. Tuttavia, per fare ciò, è indispensabile acquistare i prodotti giusti e con intelligenza, anche seguendo le offerte pubblicizzate sui volantini. Poi, pianificare quali pasti poter realizzare utilizzando i prodotti scontati, così da sfruttare ciò che si è comprato.

Come risparmiare sulla spesa

Ma come effettuare le scelte oculate quando si fa la spesa? In primis, è bene sapere che esistono alimenti base della nostra dieta giornaliera che si trovano anche a prezzi molto economici. Risparmiando su questi, sarà possibile fare una spesa economica. Ecco l’elenco dei più importanti: il riso, alimento facile da cucinare, dall’utilizzo vario e che, una volta cotto, si può conservare in frigorifero, anche per diversi giorni, Abbiamo poi i fagioli essiccati, disponibili a buon mercato e facili da cucinare. Anche in questo caso, esistono ricette di tutti i tipi da poter realizzare.

In tempi di magra, il risparmio è fondamentale, quindi potremmo spendere 20 euro per la spesa settimanale ricorrendo ad un alimento molto genuino ed economico. Esso è utilizzabile anche tre volte a settimana e stiamo parlando delle uova, fonte di proteine e disponibili anche a pochi centesimi. Anche in questo caso, i modi per cucinarlo sono tantissimi. Le uova sode, ad esempio, si possono conservare in frigorifero anche per un paio di giorni. Esse, in più, hanno il vantaggio di essere un cibo veloce che non richiede particolari attenzioni o tempo per essere cucinato.

Potremmo spendere 20 euro per la spesa settimanale acquistando alimenti genuini e risparmiando

Altro alimento da inserire nella lista della spesa sono i fiocchi d’avena, perfetti per una colazione sana e abbondante. Per preservare dieta e salute, sarebbe consigliabile acquistare quelli non zuccherati e non aromatizzati. Questi, oltre ad essere quelli più salutari, sono anche i più economici in commercio. Possiamo, inoltre, accompagnarli con della frutta fresca di stagione. Sempre nella lista abbiamo la pasta di grano duro, che si trova di tutti i prezzi e qualità. Basta condirla con verdure o pomodoro, per realizzare un piatto semplice e nutriente. Poi, possiamo acquistare delle patate, presenti in quasi tutte le diete alimentari, e il pollo. Quest’ultimo è ricco di proteine ed è economico, soprattutto se acquistato intero. Infine, potremmo comprare frutta e verdura in offerta.

Esempio di spesa settimanale a 20 euro

Ecco la lista:

700 g di pollo disossato: 5/6 euro;

1,5 kg di patate: 1,78 euro;

1 kg di riso o pasta: 0,65 euro;

500 g di fiocchi di aveva: 2,59 euro;

10 uova: 2,29 euro;

600 g di fette biscottate integrali: 1,99 euro;

450 g di spinaci surgelati o fagioli essiccati: 1,75 euro;

frutta e verdura scontate: 3 euro.

Il tutto, per un totale di 20 euro.

