Ecco come risparmiare fino al 70% sulla spesa alimentare senza dover rinunciare al gusto e senza cambiare il proprio stile di vita

Si consideri che la spesa alimentare è quella che incide di più sul bilancio domestico. Essa, anche per chi non soffre di disagi economici, diventa un peso enorme sul budget quotidiano. Quindi, chiunque vorrebbe trovare un modo per risparmiare sulla spesa, continuando però a mangiare bene. E senza dover fare a meno delle cose importanti.

Ecco perchè in questa sede forniremo alcune indicazioni su come risparmiare fino al 70% sulla spesa alimentare, senza dover rinunciare al gusto e senza cambiare il proprio stile di vita.

Le regole generali per risparmiare sulla spesa al supermercato

Anzitutto, occorre fare una lista delle spesa e rispettarla. Molte volte, infatti, si va al supermercato per comprare una cosa e poi si esce dopo aver comprato tutt’altro.

Quindi, la prima regola per evitare di spendere per cose inutili e costose, è fare la lista di ciò che realmente serve. Nella lista inseriremo gli alimenti che mancano in casa, in maniera oculata, evitando il superfluo.

Di conseguenza, tutto ciò che non è scritto su quella lista non va acquistato! Senza la lista, si finisce per mettere nel carrello alimenti non salutari e costosi. Ciò in quanto si finisce per scegliere sull’onta della fame o della golosità.

Come risparmiare sulla spesa alimentare

Altra regola sacrosanta è quella di portare le buste da casa. Detta abitudine, oltre che economica è anche ecologica. Inoltre, con le buste che risparmiamo ogni volta, riusciremo a spuntare minimo una spesa in più all’anno.

Ciò in quanto se si acquistano due buste alla volta e si fa la spesa ogni giorno, avremo speso 1,40 a settimana che per un anno fanno 73 euro. Insomma, con le buste che potremmo risparmiare, abbiamo la possibilità di fare 1-2 spese in più all’anno.

Terza regola per risparmiare sulla spesa alimentare

Stiamo esaminando le regole per risparmiare fino al 70% sulla spesa alimentare, senza dover rinunciare al gusto e senza cambiare il proprio stile di vita. Si tratta di gesti semplici che non ci devono indurre ad eliminare il necessario ma solo il superfluo che di solito è anche ciò che ci porta a pagare di più.

Altra regola consiste nel fare un calcolo mentale approssimativo su quanto stiamo spendendo. In questo modo, avremo la possibilità di togliere dal carrello le cose di cui possiamo fare a meno. Se, ad esempio, abbiamo speso troppo, potremo operare una scelta tra ciò che è più urgente e necessario, tagliando il resto. Insomma, occorre avere la consapevolezza di quanto si sta spendendo!

Approfondimento

