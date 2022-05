Come forse era lecito attendersi lo scoppio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha dato un fortissimo impulso rialzista alle quotazioni di Leonardo. Basti pensare che negli ultimi 3 mesi il titolo è stato il migliore tra i titoli a maggiore capitalizzazione con un rialzo di circa il 47%. Adesso, però, bisogna fare attenzione a un possibile ritracciamento sul titolo Leonardo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto la massima estensione rialzista in area 9,72 euro e, dopo una fase di overshooting, stanno mostrando una debolezza da non trascurare. Soprattutto alla luce della chiusura settimanale inferiore a 9,72 euro. A questo punto, infatti, le quotazioni potrebbero raggiungere abbastanza agevolmente l’obiettivo più probabile in area 9,368 euro (I obiettivo di prezzo). Su questo livello, poi, si andrà a decidere il futuro dell’ex Finmeccanica. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a una continuazione della discesa fino in area 8,5 euro. Una chiusura inferiore a questo livello, poi, potrebbe far scendere il titolo fino alla massima estensione in area 7,5 euro.

I rialzisti, invece, devono confidare nella tenuta del supporto in area 9,4 euro. In questo caso, infatti, si potrebbero creare le condizioni per una potente inversione rialzista il cui obiettivo più probabile si potrebbe collocare il area 15 euro. Da notare che il titolo Leonardo non vede queste quotazioni da circa 5 anni.

La valutazione del titolo Leonardo

Nonostante il forte rialzo degli ultimi tre mesi il titolo risulta essere ancora sottovalutato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, la valutazione basata sui multipli di mercato esprime una forte sottovalutazione. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, poi, esprime una sottovalutazione di oltre il 60%. Infine, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,58 volte il suo fatturato.

Secondo quanto riportato sulle riviste internazionali, il giudizio medio degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 25%.

Attenzione a un possibile ritracciamento sul titolo Leonardo: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 13 maggio in rialzo dello 0,46% rispetto alla seduta precedente a 9,58 euro.

Time frame settimanale

