I siti per fare la spesa on line con un semplice click, da casa evitando file e risparmiando con offerte imperdibili 

La vita di tutti i giorni è diventata stressante. In più ci si mette anche il tempo che dobbiamo perdere, ogni giorno, per fare la spesa quotidiana. Tuttavia, molti di noi non sanno che si potrebbe evitare di andare al supermercato, evitando file per pagare, per trovare parcheggio. Poi, si aggiunga anche la fatica di portare a casa la spesa, che rappresenta un ulteriore aggravio. Insomma, un qualcosa che volentieri eviteremmo. Ma come? È semplice: facendo la spesa on line, con il duplice vantaggio del risparmio e della consegna a domicilio.

Ci sono, in particolare, dei siti dove possiamo trovare una vasta gamma di prodotti, anche scontati. Uno dei primi, che ha acquisito un primato, anche per l’acquisto di prodotti alimentari, è Amazon. Da qualche tempo, infatti, offre tantissimi prodotti confezionati, a prezzi convenienti, acquistabili anche in grandi quantità. Inoltre, grazie al servizio Amazon Pantry, essi possono essere inseriti in un pacco con altri prodotti. Il tutto, con consegna veloce assicurata.

Altri siti

Secondo sito interessante dove poter effettuare la spesa on line, è quello offerto dai supermercati Carrefour. Si tratta di una delle catene più grandi in Italia, che offre anche il servizio di spesa online. Essa verrà consegnata a casa già dopo 3 ore dall’ordine o entro 1 ora, se si ritira direttamente in negozio. Tra i siti per fare la spesa on line, vi è anche Esselunga che mette a disposizione circa 15.000 prodotti. Inoltre, pratica prezzi molto concorrenziali.

Ancora, a seguire, abbiamo Conad a Casa, un servizio riservato ai clienti Conad. Esso consente di seleziare un punto vendita, scegliere online o dall’app i prodotti da acquistare, stabilendo infine il tipo di spedizione. Poi, abbiamo Supermercato24, che è un motore di ricerca per la spesa on line. È considerato dei migliori strumenti in questo settore, facendo la selezione dei migliori supermercati, con possibilità di acquistare anche piatti pronti. Anche qui, il servizio è efficientissimo, potendo arrivare la spesa in un’ora, in base al supermercato scelto e alla zona selezionata.

I siti per fare la spesa on line con un semplice click, da casa evitando file e risparmiando con offerte imperdibili

A parte quelli indicati che sono i siti più famosi dove fare la spesa on line, ve ne sono anche degli altri. Essi sono più piccoli ma chissà se su di essi potremo trovare la nostra maggiore convenienza e comodità! Essi sono: 1) il pescatore on line; 2) Cicalia; 3) YesEatIs; 4) SpesaSicura; 5) EasyCOOP; 6) Crai; 7) Eataly. Tra i tanti indicati, troveremo, sicuramente, quello che fa al caso nostro, quando andiamo di fretta. In questo modo, eviteremo di fare tardi in ufficio, di stare ore nel traffico, di fare coda alle casse. Infine, eviteremo lo stess di cercare i prodotti in giro per il supermercato. Insomma, fare la spesa on line è davvero una grande opportunità!

Lettura consigliata

Come risparmiare fino al 70% sulla spesa alimentare