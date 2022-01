A molti capita di avere spesso difficoltà a prendere sonno, oppure passano una notte agitata. Soprattutto con l’avanzare dell’età, poi, ci dimentichiamo sempre più dettagli. Tra appuntamenti e scadenze, può capitare che ci sfugga qualcosa. Fortunatamente, potremmo riuscire a dormire meglio e a ricordare di più con questo ingrediente protagonista di una ricetta veloce e deliziosa. Questo ingrediente speciale è la noce, conosciuta soprattutto per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Pochi sanno però che potrebbe risultare utile anche per mantenere la salute cardiovascolare, favorire la buona memoria e il buon sonno.

Scopriamo come trasformarla in un piatto sfizioso pronto in pochi minuti.

Ingredienti

farina 0 60 g; latte intero 300 g; uova medie 2; burro 25 g; sale fino 1 pizzico; speck 100 g; zucca 350 g; gherigli di noci 50 g; scamorza (provola) 120 g; scalogno 1; parmigiano reggiano 90 g; pepe q.b.; noce moscata q.b.

PER LA FONDUTA

Latte intero 150 g

Questo piatto è fatto con un delizioso fagottino di crespella dal morbido ripieno dai sapori autunnali.

Per prima cosa, facciamo sciogliere delicatamente il burro nel microonde o in un pentolino. In una ciotola, invece, mischiamo farina setacciata e uova. Lavoriamo bene il tutto con la frusta per poi aggiungere il burro e infine 300 grammi di latte. Un pizzico di sale e la base della nostra crespella è pronta.

Quindi, cominciamo a tritare finemente lo scalogno per poi metterlo in padella con un filo d’olio. Riduciamo la zucca a cubetti di piccolissime dimensioni e aggiungiamo anche quella in padella. Lasciando la fiamma a fuoco medio, continuiamo a mescolare gli ingredienti per evitare che si brucino. Alla bisogna, allunghiamo il tutto con un paio di cucchiai d’acqua. Aggiungiamo un pizzico di sale, pepe e noce moscata. Nel frattempo che aspettiamo che la zucca diventi morbida, mettiamo le fettine di speck sul tagliere e tagliamole creando delle striscioline.

Creiamo il nostro fagottino di delizie

A questo punto, il nostro ripieno è pronto e possiamo creare il nostro fagottino di delizie. Imburriamo leggermente una padella e lasciamola scaldare per qualche secondo a fiamma piuttosto alta. Aggiungiamo un mestolo del preparato che avevamo messo da parte all’inizio e spargiamolo muovendo la padella o con un bastoncino per crêpe. Dopo pochi secondi, possiamo già girare la crespella e metterla da parte.

Adesso, mettiamo zucca, speck e le noci tagliate a coltello al centro di ogni crespella per poi richiuderla su sé stessa come un fagottino.

Per concludere, prepariamo la fonduta mettendo in un pentolino 150 grammi di latte e il formaggio grattugiato. Mescoliamo con una frusta sino a che non avremo ottenuto la consistenza desiderata. Versiamo la salsa sulle crespelle e aggiungiamo qualche ciuffetto di speck e gheriglio di noce.

