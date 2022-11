Potremmo rimanere giovani più a lungo grazie a una varietà di riso multicolorato

Per una vita lunga e serena lontana dai disturbi tipici dell’età che avanza è fondamentale mantenersi attivi sia fisicamente che mentalmente. Un ruolo fondamentale è svolto anche da un’alimentazione sana, equilibrata e variegata.

Portare in tavola alimenti ricchi di tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno per vivere potrebbe contrastare tanti disturbi come glicemia e colesterolo alti. Un aiuto fondamentale proviene senza dubbio dalla natura che in ogni stagione regala prodotti ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti.

Si pensi ai corbezzoli, tipici dei mesi di novembre e dicembre, utili per l’intestino mentre le sue foglie sarebbero un toccasana per il fegato. I funghi, invece, sarebbero in grado di fornire durante il periodo invernale tanta vitamina D, che potrebbe aiutare contro debolezza e dolori alle ossa.

Ma oltre a frutta e vegetali, un alimento che potrebbe fare molto bene alla salute è il riso nelle sue forme pigmentate. La coltivazione del riso ha origini antichissime, addirittura sembrerebbe che le prime coltivazioni risalgano al 4000 a.C. in Cina. È un alimento ora diffuso in tutto il Mondo e per molte popolazioni costituisce la base della propria dieta.

Potremmo rimanere giovani più a lungo grazie al riso pigmentato ricco di antiossidanti

Il riso pigmentato, rosso e nero, negli ultimi anni ha riscosso molto interesse da parte degli studiosi per le sostanze in esso contenute. In particolare, risultano ricchi di antocianine, pigmenti responsabili delle diverse colorazioni. Queste sostanze sono molto importanti per il benessere del nostro organismo in quanto svolgono varie funzioni protettive.

Tra queste ultime spiccano la capacità antiossidante, antinfiammatoria e antinvecchiamento. Sono in grado infatti di contrastare i radicali liberi a favore delle cellule del nostro organismo. Peraltro, le antocianine sarebbero un toccasana per la salute di vene e capillari, facilitando la microcircolazione. Pertanto, potrebbero contrastare cellulite, ritenzione idrica e la tanto odiata cellulite. Potremmo rimanere giovani più a lungo, dunque, grazie all’azione di questi potenti antiossidanti contenuti nel riso pigmentato.

Ecco perché prediligere quello pigmentato

Sembrerebbe che il riso nero sia il cereale più ricco di antocianine totali. Alcuni studi hanno evidenziato risultati importanti sulla capacità da parte di queste molecole di inibire i geni dell’invecchiamento.

Inoltre, la loro capacità antiossidante e antinfiammatoria rende il riso pigmentato un alleato per la salute del sistema cardiocircolatorio. Chi ha problemi di regolarità intestinale, poi, dovrebbe prediligere il riso pigmentato in quanto risulta circa 4 volte più ricco di fibra rispetto al riso bianco.

Ciò in quanto le operazioni di allontanamento degli strati esterni si arrestano alla sbramatura, preservando il rivestimento composto soprattutto da fibra, vitamine e sali minerali. Tutte queste caratteristiche rendono il riso pigmentato un vero e proprio alleato di giovinezza e della salute dell’organismo.