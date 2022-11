Inizia un ribasso a Wall Street oppure si riparte al rialzo?

In un momento dove era attesa una fase di assestamento prima di eventuali ulteriori rialzi, i mercati americani fanno un brusco dietrofront.

Come interpretare questa situazione grafica?

Non è semplice, perchè in contesti similari solo i 2/3 giorni successivi hanno chiarito le reali intenzioni di questi movimenti. Inizia una ribasso a Wall Street oppure quella di ieri è stata un’occasione per far ripartire i prezzi con più decisione al rialzo?

La giornata di contrattazione del 28 novembre ha chiuso ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

33.849,46

Nasdaq C.

11.049,50

S&P 500

3.963,94.

Rally natalizio a rischio oppure nuovi rialzi?

Solitamente nelle serie storiche dal 1898 ad oggi si è formato un pattern di prezzi fatto in questo modo:

il minimo di ottobre ha portato, fra alti e bassi fisologici, a un rialzo fino alla fine dell’anno. Poi, dopo un primo ritracciamento a inizio gennaio, il rialzo è continuato fino al 30 aprile.

La perfromance del periodo ottobre/aprile, nella maggioranza dei casi è stata superiore a quella maggio/settembre.

Le probabilità quindi sono a favore di ulteriori rialzi, anche se quello che accadrà fra oggi e domani potrebbe cambiare le carte in tavola. Inizia un ribasso a Wall Street oppure quello di ieri è stao un falso segnale da alcuni definito “trappola per orsi”?

Momento davvero nodale per i mercati americani

Il Dow Jones dopo aver superato i massimi segnati nel mese di agosto, ieri insieme agli altri indici più importanti (Nasdaq C. ed S&P500) ha ritracciato con una certa forza. Cosa potrebbe significare?

Per il momento nessuna ipotesi ribassista può avere la prevalenza, anche se l’attenzione rimane alta.

Da metà ottobre ad oggi il rialzo è stato molto forte e ci potrebbe stare un ritracciamento di qualche punto percentuale.

Se questo rimarrà confinato entro determinati livelli, assisteremo a un’ulterore gamba rialzista fino alla fine dell’anno. Altrimenti, tutto il mese di dicembre potrebbe avere un andamento ribassista.

Nulla è ancora perso, e ci sono comunque ancora titoli impostati al rialzo anche a Piazza Affari.