In Arsenale arrivano nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato per candidati con il diploma

Al fine di rimpolpare la pianta organica dell’Arsenale militare marittimo di Taranto, in Puglia, il Ministero della Difesa ha indetto una nuova selezione. Si tratta di un corso/concorso pubblico per esami teso alla copertura a tempo indeterminato di 315 posti di personale non dirigenziale, area funzionale II. Nello specifico, i profili ricercati sono i seguenti:

7 assistenti tecnici per l’informatica;

64 assistenti tecnici per i sistemi elettrici ed elettromeccanici;

4 assistenti tecnici per la cartografia e la grafica;

13 assistenti tecnici chimici-fisici;

15 assistenti tecnici nautici;

48 assistenti tecnici per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni;

74 assistenti tecnici per le lavorazioni;

90 assistenti tecnici per la motoristica, la meccanica e le armi.

Dunque, in Arsenale arrivano nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato per complessive 315 unità.

Metà dei posti disponibili è riservata ai volontari in ferma breve e prefissata delle FF.AA. congedate senza demerito o nel periodo di rafferma. Ancora, ai volontari in servizio permanente, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato il periodo senza demerito. In tutti i casi, ovviamente, sempre fatto salvo il possesso dei requisiti di cui al bando.

I requisiti di partecipazione al nuovo bando del Ministero della Difesa

La partecipazione alle selezioni è aperta ai candidati maggiorenni con cittadinanza italiana in godimento dei diritti civili e politici. Quindi, non bisogna risultare esclusi dall’elettorato attivo o destituiti o dispensati presso un pregresso impiego pubblico.

Parimenti, non bisogna avere condanne penali tali che inibiscano l’interdizione dai pubblici uffici. Ancora, occorre essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi del D.L. 165/2001, art. 35.

I candidati devono essere in regola con l’eventuale obbligo di leva e godere dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni legate al ruolo cui concorrono. Per tutti, infine, si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale.

In Arsenale arrivano nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e la domanda va fatta entro il 22 dicembre

Le domande di partecipazione vanno presentate per uno dei codici concorso a cui si intende partecipare. Le istanze dovranno pervenire online autenticandosi tramite le proprie credenziali digitali. Basterà compilare il format di domanda presente sul portale inPA, previa registrazione del candidato sullo stesso sito. Quanto ai termini, essi sono previsti per il 22 dicembre (gli stessi del nuovo concorso in Polizia).

Le prove di selezione potrebbero essere precedute da una preselettiva, qualora le istanze pervenute fossero superiori a 20 volte i posti disponibili. Tale eventuale prova preselettiva (di carattere generale e logico-deduttiva) consisterebbe in un test a risposta multipla da risolvere in un’ora.

Anche la prova scritta, distinta per ogni profilo professionale, si articolerà in 60 domande a risposta multipla da risolvere nel giro di 60 minuti.

Per tutti gli eventuali dettagli e/o particolari si invita il Lettore alla consultazione integrale del bando ufficiale.