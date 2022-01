Mantenersi in forma e in salute con una regolare attività fisica è il desiderio di tutti. Nonostante la buona volontà, tuttavia, non sempre è possibile allenarsi in palestra o in compagnia. Per questo, negli ultimi anni, sempre più persone si sono abituate ad allenarsi in autonomia a casa.

Per tonificare gambe e glutei si può provare la posizione di yoga Ardha Chandrasana, oppure 5 minuti al giorno di questa variante dello squat.

Altrimenti, si possono seguire dei programmi specifici scaricando alcune applicazioni sul proprio smartphone. Scopriamone 3 che possono aiutarci con l’allenamento.

3 app gratis per fare ginnastica a casa e mantenersi in forma anche dopo i 40 anni

La prima app che consigliamo è Adidas Runtastic, sia la versione Running, dedicata alla corsa, sia quella Training, per il vero e proprio allenamento a casa. In entrambe è possibile personalizzare gli esercizi e monitorare i progressi. Si possono impostare degli obiettivi, registrare ogni attività e superare i propri record. Nell’app Training c’è la possibilità di scegliere il proprio allenamento anche in base ai muscoli specifici che si vogliono allenare e al tempo a disposizione. Stare da soli non significa che non ci si possa allenare in compagnia. Grazie a questa app è infatti possibile partecipare a delle sfide, anche con i propri amici.

Un’altra applicazione davvero ben fatta è Nike Training Club. Anche qui sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione dell’allenamento in base alle proprie esigenze. Interessanti sono anche gli esercizi proposti da trainer e atleti, da seguire in alternanza al proprio piano di allenamento. Inoltre, quando si raggiungono degli obiettivi si ottengono dei trofei virtuali utili per mantenere alta la motivazione.

L’app per allenarsi, meditare e alleviare lo stress

C’è infine una app che permette non solo di allenarsi, ma anche di meditare e alleviare lo stress. Si tratta di Daily Yoga, dove prima di tutto è possibile generare un piano di yoga personalizzato. Oltre alle videolezioni, è anche disponibile una libreria di suoni e musica mirati per il rilassamento, il sonno e non solo.

Per sbloccare tutte le funzionalità è necessario passare a un piano a pagamento, ma per cominciare anche quello gratuito può essere utile.

