Il valore pressorio intraoculare sarebbe ascrivibile alla fuoriuscita del liquido del corpo ciliare dagli occhi. Una pressione oculare regolare si manterrebbe intorno a valori compresi tra i 10 e i 20 millimetri di mercurio. Se il valore dei 20 millimetri dovesse essere superato, in alcuni casi potrebbe non creare particolari problematiche. In altri, invece, si potrebbe incorrere nel pericolo di formazione di glaucoma. Questo disturbo, se non riconosciuto e non trattato adeguatamente in tempo, potrebbe dare origine a una situazione in cui la vista risulterebbe irrimediabilmente compromessa.

Abbassare la pressione alta

Generalmente gli specialisti, per ridurre una pressione oculare elevata, potrebbero consigliare a chi ne soffre l’utilizzo di appositi colliri. In alcuni casi non sarebbe presente la necessità di intervento, fatta eccezione per il controllo periodico della situazione da parte di un oculista. Per i casi più gravi, invece, come per un retinoblastoma o un glaucoma, il problema potrebbe necessitare di un intervento chirurgico. Per quanto riguarda le situazioni escluse da rischio, esisterebbero dei comportamenti utili da mettere in atto. Questi potrebbero comportare il ritorno dei valori pressori del liquido oculare a livelli considerati nella norma.

Potremmo ridurre la pressione oculare con 3 rimedi naturali che sarebbero utili anche a migliorare il nostro stile di vita

Per abbassare la pressione oculare potremmo ridurre il consumo di cibi che sarebbero considerati non salutari. Tra questi ci sarebbero, in particolare, i cibi grassi e le fritture. Dovremmo inoltre limitare il consumo di dolci e ridurre l’utilizzo del sale come condimento. Quest’ultimo consiglio aiuterebbe anche a tenere sotto controllo i valori pressori sanguigni.

Sarebbe bene aggiungere alla dieta il consumo di verdure a foglia verde, come broccoli e spinaci, e di frutta di stagione. Particolarmente utili potrebbero essere gli alimenti ricchi di vitamina A, che sarebbe benefica per la vista. Sarebbe ideale quindi, ad esempio, il consumo di carote. Per ridurre la pressione oculare, sarebbe importante praticare una regolare attività fisica, che aiuterebbe anche la salute del cuore. Per far in modo che i livelli della pressione del liquido dell’occhio scendano, sarebbe bene evitare il caffè. Questa bevanda stimolante potrebbe infatti aumentare la pressione oculare.

Dunque, potremmo ridurre la pressione oculare seguendo questi consigli. Questi 3 rimedi naturali inerenti la cura dell’alimentazione, l’attività fisica e la rinuncia alla tazzina di caffè potrebbero aiutarci molto. E sarebbero ideali anche a migliorare il nostro stile di vita. Ricordiamo, però, che se la pressione oculare fosse alta, sarebbe ideale rivolgersi a un oculista, prenotando una visita approfondita, per escludere il rischio di gravi patologie.

