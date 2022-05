Non il solito mare e montagna per l’estate, ma spopola ovunque questo modo di fare vacanza

Molti di noi iniziano a pensare alle meritate e agognate ferie. Ad alcuni piace improvvisare e lasciarsi trasportare dalle buone vibrazioni del momento. Di certo, però, il rischio è quello di doversi arrangiare con ciò che si trova a disposizione all’ultimo. Forse avventuroso, ma adatto solamente a chi ha un forte spirito di adattamento. All’opposto c’è chi ha bisogno di affidare ad una precisa organizzazione tutti i dettagli.

A tutti, però, dopo aver valutato una splendida idea per vivere i 4 giorni del ponte del 2 giugno, potrebbe venire in mente di condividere una moda che spopola tra i viaggiatori recentemente. Le star e gli influencer sono letteralmente impazziti all’idea di fare glamping, una nuova forma di godere il viaggio che permette di vivere non il solito mare e montagna per l’estate, ma una forma diversa di contatto con la natura.

Di che cosa si tratta

Per capire la tendenza di tantissimi viaggiatori possiamo iniziare dalla parola. Questa è una fusione del termine glamour e di camping. In sintesi, si tratta di una forma innovativa e lussuosa di campeggio nella natura. Ma non pensiamo agli scomodi fornellini da campo e alle tende traballanti e fragili che rischiano di cadere alla prima folata di vento. Chi fa glamping dorme in strutture eleganti e tendenzialmente ecosostenibili allestite in zone naturali uniche. Dai grandi laghi alle amenità alpine. Il tetto si apre allora su vastità infinite di stelle o su corsi d’acqua colorati.

In sintesi, chi sceglie queste forme predilige il contatto stretto con la natura, senza però dover abbandonare le comodità necessarie per godere in relax della vacanza. Ecco allora vasche idromassaggio, riscaldamento, lounge bar e connessioni WI FI inserite in audaci strutture che si integrano con la natura circostante. Il glamping si può realizzare in qualsiasi stagione e presso qualsiasi latitudine. Così vediamo che diffusione ha raggiunto nel nostro Paese e altrove.

Non il solito mare e montagna per l’estate, ma spopola ovunque questo modo di fare vacanza

Forse molti turisti del nostro Bel Paese sono più affezionati a forme classiche di alloggio. Ciò non significa che questo nuovo concetto di esperienza sia del tutto assente dalle nostre latitudini. In forma diversa già da anni in molti ricercavano il contatto armonioso con la natura. Basti pensare alla celebre spiaggia profumata che ospita l’ultimo paradiso hippie.

Centri per il glamping si registrano in Toscana, in Veneto e presso alcuni versanti dolomitici. Ma, come accennato, la moda è in grande espansione, visto che già in molte parti d’Europa ha riscosso un successo imprevedibile. Pensiamo ad esempio alle strutture sul Lago di Bled in Slovenia, ma anche sorte presso le isole greche e spagnole oppure nelle verdi contee inglesi.

Approfondimento

