Potremmo ridurre fianchi e addome tra alimentazione ed esercizi

Dimagrire la pancia e i fianchi non è facile, ma in estate diventa una necessità, quindi servono sacrificio e costanza. Oltre alla questione estetica, il grasso accumulato in questa zona del corpo può essere dannoso per la salute. Infatti, soprattutto se interno e riveste gli organi, può condurre a problemi per l’apparato cardiocircolatorio. Nonostante ciò, è bene chiarire fin da subito che per perseguire il nostro obiettivo il digiuno non è la soluzione. In via di principio, il nostro corpo ha bisogno ogni giorno di una certa quantità di calorie per accumulare energia. Se se ne introducono troppe, aumenta la massa grassa. Tuttavia, se sono troppo poche o si conduce una dieta sbagliata, il corpo potrebbe attingere energia dai muscoli e non dall’adipe. Di conseguenza, il grasso rimane e i muscoli si riducono. Vediamo, dunque, quale sarebbe la strada migliore da seguire.

Come e cosa mangiare per ridurre l’adipe

Un’abitudine corretta è mangiare poco e spesso, in quanto il metabolismo va continuamente stimolato. Se rallenta, infatti, diventa difficile assimilare i cibi e il grasso si accumula più facilmente. Altra regola importante è non mangiare dopo le 20. Questo perché, muovendoci meno, soprattutto se si va a dormire presto, le calorie si depositerebbero tutte su fianchi e pancia. Il tutto con l’ulteriore conseguenza della formazione dei cuscinetti adiposi.

Ma passiamo a parlare di come potremmo ridurre fianchi e addome con l’alimentazione. Anzitutto, occorre evitare cibi grassi, fritti, raffinati, precotti, pieni di zuccheri, salumi e latticini non magri. Ciò che, invece, bisognerebbe mangiare sono alimenti come le carni magre, frutta, insalata, cibi integrali, mandorle e noci, yogurt magro, poco condimento. Poi, ancora, possiamo introdurre verdure crude, pesce magro e l’albume d’uovo. Ancora, ci sarebbero altri alimenti molto efficaci per raggiungere lo scopo e sono: peperoncino, mele e spezie, tra cui la cannella. Potremmo, inoltre, aiutarci anche con rimedi naturali come il carbone vegetale e tisane drenanti al finocchio, carciofo e malva.

Potremmo ridurre fianchi e addome tra alimentazione ed esercizi

All’alimentazione bisogna poi aggiungere altri importanti abitudini, quale quella di fare sport e ridurre stress e ansia. Importante, inoltre, è assumere una postura eretta, soprattutto da seduti, evitando che l’addome si rilassi troppo, perdendo tonicità. Altrettanto utili sarebbero gli esercizi di respirazione e i massaggi drenanti. Per quanto riguarda lo sport, è preferibile l’attività aerobica, perché implica sforzi di resistenza che aiuterebbero a bruciare più calorie. Quindi: nuoto, corsa, bicicletta o cyclette e corsi di aerobica. L’ideale sarebbe praticarli almeno per 40 minuti, 3 volte alla settimana. Infine, non bisogna dimenticare gli addominali, che mantengono tonici i muscoli dell’addome, contrastando il rilassamento.

