Dallo scorso 25 luglio del 2022 è possibile presentare l’istanza per l’accesso ad un contributo, fino ad un massimo di 600 euro, che è calibrato in base all’ISEE. Esso è finalizzato a coprire i costi per le sedute di psicoterapia presso gli specialisti accreditati. Si tratta, nello specifico, del cosiddetto Bonus psicologo che si potrà richiedere entro e non oltre il 24 ottobre del 2022.

Il contributo psicologo, in particolare, è stato istituito al fine di accedere a costi calmierati a sedute di psicoterapia da parte di chi manifesta ansia, stress, fragilità psicologica ed eventualmente anche depressione a causa della pandemia di Covid. O per effetto della crisi socioeconomica.

Domande Bonus psicologo 2022, ci saranno graduatorie con ISEE

Il contributo fino ad un massimo di 600 euro per le sedute di psicoterapia sarà davvero per molti, ed in particolare per chi è interessato. Ma non per tutti, in quanto ai fini ISEE occorre non superare la soglia dei 50.000 euro. Con il Bonus concesso che tende ad essere più alto quanto più basso è l’ISEE.

Per le domande Bonus psicologo 2022, ci saranno inoltre delle apposite graduatorie. La ripartizione delle risorse, però, sarà anche su base regionale. Dopo la chiusura dei termini, infatti, per la misura saranno stilate le graduatorie distinte per Regione e per Provincia autonoma. Per la formazione delle graduatorie si terrà conto dell’ISEE. Ed eventualmente, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

L’accesso al Bonus, inoltre, è subordinato all’essere residenti in Italia. Con il contributo ottenibile massimo, e pari, come sopra accennato, a 600 euro, quando l’ISEE è inferiore alla soglia dei 15.000 euro. 400 euro di Bonus per ISEE tra i 15.000 euro ed i 30.000 euro. E 200 euro di contributo per ISEE tra 30.000 euro e 50.000 euro.

Come presentare la domanda per l’accesso al contributo per le sedute di psicoterapia

Sebbene il Bonus per coprire i costi delle sedute di psicoterapia sia riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome, la domanda per ottenere il contributo per le sedute di psicoterapia, fino a 600 euro a richiedente, si presenta come sopra accennato all’INPS. Precisamente, dal portale dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e quindi muniti di credenziali. Serve, di conseguenza, per l’accesso online un’identità digitale come il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Ma va bene pure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Oppure è possibile autenticarsi dal portale dell’INPS anche con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

