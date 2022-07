Ammettiamolo, chi mette le piante sul balcone od il terrazzo lo fa per suo piacere ma anche per un pizzico di vanità. Chi non vorrebbe che avere un balcone o un terrazzo ammirato dai vicini e dai passanti? Ebbene, ci sono piante che possono provocare l’effetto “wow” non solo in balconi e terrazze ma anche nei giardini. Sono le piante rampicanti. Ma non tutte vanno bene. Solo alcune sono veramente adatte a rendere fantastico il nostro balcone o il nostro giardino.

Le piante rampicanti possono creare un’esplosione di colore che non si limita ad un vaso ma ricopre anche spazi verticali. Sono chiamate rampicanti proprio perché si arrampicano verso l’alto. La loro funzione è abbellire i muri, ma anche le ringhiere dei balconi e dei terrazzi, steccati e recinzioni o anche tronchi d’albero. Inoltre le piante rampicanti possono essere molto utili per creare zone di relax isolate, schermi agli sguardi indiscreti o magari ai raggi del sole.

Ogni rampicante deve avere un sostegno su cui svilupparsi. Quindi ogni pianta rampicante ha il suo supporto ideale. O per dirla in modo inverso, in base al sostegno da ornare, occorre scegliere il rampicante migliore.

Le 5 più belle piante rampicanti sempreverdi da esterno da scegliere per rendere splendido ogni balcone ed ogni giardino

Il rampicante per antonomasia è l’edera, probabilmente anche quella più conosciuta anche perché è tra le più diffuse. È una pianta sempreverde adatta alle zone d’ombra e a quelle di sole. In genere fiorisce in autunno.

Il glicine è molto meno conosciuto, ma ha un fascino inconfondibile. I glicini fioriscono soprattutto in primavera e si distinguono per il colore azzurro lilla e per il delizioso profumo che emanano i fiori. Questa pianta può arrampicarsi su una parete fino a 20 metri.

Altro rampicante sempreverde è la bouganvillea, dalle foglie coloratissime. La pianta ama particolarmente i raggi solari quindi preferisci crescere in zone esposte verso il sud.

Il gelsomino è un’altra pianta rampicante che può creare effetti spettacolari sia nel balcone ma anche nel giardino. Questa pianta è ideale per una parete ma anche per creare una barriera visiva, dal profumo inconfondibile. Può arrampicarsi in altezza anche fino a 6 metri.

Tra le 5 più belle piante rampicanti non poteva mancare la passiflora, capace di resistere anche alle temperature rigide dell’inverno. Il suo nome significa frutto della passione ed è adatta per ornare muri, recinzioni e pergole. Ma è una pianta molto elegante anche in vaso.

Chi oltre al giardino e al terrazzo vuole rendere elegante anche l’appartamento può puntare su tre piante economiche da interno non grasse. Queste piante richiedono pochissime cure e possono dare un tocco di classe alla casa. Quindi possono essere adatte per la nostra abitazione ma possono essere anche un originale regalo per amici e parenti. La loro particolarità è essere poco impegnative, infatti basta ricordarsi di annaffiarle ogni tanto.

Lettura consigliata

L’errore da evitare per non rovinare il prato in estate durante l’irrigazione e quanta acqua usare per un giardino rigoglioso