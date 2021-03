I peli incarniti sono un inestetismo che può perseguitare tutte noi, soprattutto dopo la depilazione. Solitamente i peli incarniti fanno la loro comparsa sulle gambe, ma possono crescere anche su braccia, inguine, ascelle e anche sul viso.

Liberarsene non è un’impresa facile, e di solito consiste nel munirsi di pinzette e tanta pazienza e eliminare i peli uno per volta.

Ma prevenire è meglio che curare, e per liberarci definitivamente dei peli incarniti, il rimedio migliore è prevenire la loro crescita.

Come possiamo evitare che i peli ricrescano sotto pelle? Basta un prodotto semplicissimo che possiamo creare anche in casa.

Questo è il rimedio miracoloso contro i peli incarniti adatto anche alle pelli più delicate.

Il metodo più efficace per liberarci dei peli incarniti è quello di eliminare accuratamente la pelle morte dalle gambe, o dalla zona del corpo in cui più frequentemente compaiono i peli incarniti. Per fare ciò, la soluzione migliore è uno scrub.

Molti scrub in commercio, però, risultano troppo aggressivi sulle pelli delicate. Ma possiamo creare a casa una formula perfetta anche se la nostra pelle è fragile e delicata.

Questo è il rimedio miracoloso contro i peli incarniti adatto anche alle pelli più delicate. Vediamo come prepararlo.

Scrub delicato con ingredienti naturali

Per preparare uno scrub contro i peli incarniti che non danneggia la pelle bastano tre ingredienti.

a) zucchero di canna

b) miele

c) poche gocce di olio essenziale

Zucchero e miele non solo non seccano la pelle, ma sono anche estremamente delicati. Soprattutto se ci stiamo preparando alla depilazione, non vogliamo graffi o escoriazioni sulla pelle.

Per preparare il nostro scrub, mettiamo in una ciotola due cucchiai di zucchero di canna, un cucchiaio di miele, e poche gocce del nostro olio essenziale preferito.

Mischiamo energicamente e poi distribuiamo sulle gambe, facendo pressione con le mani.

Risciacquiamo sotto la doccia. Ripetiamo il trattamento ogni due-tre settimane per dire addio definitivamente ai peli incarniti.

Ma non trascuriamo la cura della pelle anche dopo lo scrub: ecco perché è importantissimo usare questo prodotto dopo aver fatto lo scrub.