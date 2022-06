Con l’arrivo dell’estate abbandoniamo finalmente i vestiti pesanti per indossare t-shirt, gonne e pantaloni freschi e leggeri. Il look si rinnova e, grazie al nuovo guardaroba, possiamo sbizzarrirci creando nuovi stili. Al contempo, il fatto di mettere a nudo il proprio corpo potrebbe dare qualche problema. Non tutti hanno un buon rapporto col proprio fisico, specialmente dopo aver trascorso l’inverno davanti a un computer o dietro a una scrivania. Qualcuno si preoccupa di nascondere le braccia cadenti o i fianchi abbondanti o della pancetta. Sicuramente il nostro fisico sarà poco allenato ed è normale che qualcuno possa avere remore nel mostrarlo. Ad aumentare l’ansia e metterci in crisi sopraggiunge anche la tanto attesa prova costume. Ma c’è un modo per recuperare in poco tempo e restituirci un fisico di cui non vergognarsi.

In questo articolo vediamo come potremmo dimagrire più velocemente, avere pancia più piatta con un allenamento quotidiano ma che ci prende solo 15 minuti. Ci serviremo di due esercizi mirati con delle varianti che mettono in azione diversi gruppi di muscoli. Scopriremo come dimagrire senza perdere massa e soprattutto mantenendo una buona energia. Così dimenticheremo ore di sudore e soprattutto non ci ritroveremo spossati e con i muscoli doloranti.

Potremmo dimagrire più velocemente, avere pancia più piatta e addominali scultorei con 2 esercizi al giorno senza perdere energie e massa

Gli esercizi da fare nel nostro allenamento quotidiano hanno come obiettivo quello di fortificare la parte centrale del corpo. Ma, oltre a sollecitare glutei, core, addominali e pancia, anche gambe e fianchi lavoreranno con ottimi risultati. Il primo esercizio si chiama mountain climber ed è una variante in movimento del plank. Assumendo la posizione quattro zampe, allunghiamo le gambe poggiando sulle punte dei piedi. Iniziamo poi a portare il ginocchio destro verso il gomito dello stesso lato e viceversa. In questo frangente, l’addome lavora molto per sostenere la schiena. Differentemente si sentirebbe dolore al basso fondoschiena. Alterniamo 25 secondi di esercizio con 10 di riposo per 3 ripetizioni. Questo esercizio si può eseguire nei giorni successivi in varianti con apri e chiudi gambe, ginocchio e gomito del lato opposto, etc.

Il secondo esercizio è il bicycle crunch, necessario per allenare il core e gli addominali trasversi. Sdraiati pancia in su con le mani dietro la testa, stendiamo la gamba destra e pieghiamo il ginocchio della sinistra avvicinandolo al gomito opposto. Ripetiamo per 3 volte l’esercizio effettuando 20 ripetizioni per lato.

Se dopo l’allenamento ci si sente spossati e privi di energie, allora si può ovviare integrando alcuni alimenti. Per esempio, le uova sono un’ottima fonte di proteine e sode sono perfette per una merenda post training. Mandorle e semi integrano grassi buoni ma anche quantità di sodio, potassio e fosforo. Questo aiuta ad aumentare il senso di sazietà e fornire energia. In poche settimane saremo capaci di vedere un grande cambiamento.

