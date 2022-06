Ci sono delle attività, e spesso anche dei lavori, che portano a perdere davvero il controllo delle proprie giornate. Visto che è il tempo la sostanza di cui è fatta la vita di ognuno di noi, spesso è importante solo una cosa. Ovverosia, sbarazzarsi il prima possibile di queste attività o di questi lavori che fanno solo perdere tempo. Per esempio, ci sono tante attività quotidiane che da un lato sono ripetitive e che dall’altro andrebbero sempre automatizzate.

Questo vale pure per il lavoro, specie quando non si dipende da un capo ma si svolge un’attività di lavoro autonomo per la quale il tempo è sempre prezioso e sembra non bastare mai. Vediamo, allora, di approfondire tutti questi aspetti, visto che sul lavoro, come su tante attività, la decisione drastica dell’abbandono spesso è la scelta migliore.

Quali sono i lavori e le attività che fanno perdere tanto tempo e molti soldi se non si prendono delle decisioni drastiche

Nel dettaglio, per quel che riguarda il lavoro, nessuno dovrebbe mai svolgere un’attività per cui non si è portati. In altre parole, è bene lavorare per portare a casa lo stipendio, ma in realtà bisognerebbe sempre, nel contempo, cercare altri sbocchi lavorativi. Al fine di trovare un lavoro che, parimenti remunerato o magari con una paga che è superiore, sia davvero gratificante e appagante.

Inoltre, su quali sono i lavori e le attività che fanno perdere tanto tempo, massima attenzione pure alla delega delle mansioni. Basti pensare a un professionista o a un piccolo o medio imprenditore che delega l’esecuzione di alcune attività ai collaboratori, ma a quelli sbagliati. In tal caso, infatti, la stessa attività professionale o imprenditoriale rischia di essere a rischio. Anche nell’arco di breve tempo.

Come la pianificazione permette di riprendere sempre il pieno controllo delle proprie giornate

Che si tratti di un’attività o di un lavoro, inoltre, la pianificazione puntuale, diligente e sistematica permette sempre di riprendere il controllo delle proprie giornate. Con l’obiettivo, senza pentimenti, di tagliare sempre le perdite. Recuperando, così, tempo e denaro.

Nel farlo, in particolare, quando un’attività ha già richiesto il doppio del tempo che in teoria ci vorrebbe, allora sarà inutile continuare a essere improduttivi. In tal caso, infatti, occorre tempestivamente cambiare approccio e strategia. Altrimenti, anche se non si perdono soldi, in termini di tempo il costo tenderà a essere davvero irrecuperabile. Per sempre.

