Come perdere peso eliminando questi alimenti e perché non pesarsi dopo la doccia

Tante persone pensano che per perdere peso sia necessario sottoporsi a diete rigide e fare digiuni insopportabili. Le rinunce pagano ma nel lungo periodo potrebbe essere difficile privarsi dei cibi che amiamo di più. Non tutti hanno la consapevolezza che per mantenersi in forma non sempre la dieta è indispensabile. Ciò che permetterebbe all’individuo di non accumulare grasso in eccesso sarebbe il raggiungimento del deficit calorico. Si tratterebbe di consumare più calorie di quante ne assumiamo e per farlo non sarebbe necessaria una dieta.

Per esempio, quando facciamo attività fisica non sempre siamo informati del numero di calorie che consumiamo. Se corriamo per 1 ora a una velocità di 10 chilometri potremmo consumare quasi 700 calorie a seconda della nostra età e del peso. Si tratterebbe dello stesso numero di calorie contenute in una pizza.

Se abbiamo un lavoro che non ci fa fare molto movimento e la nostra vita è sedentaria, anche la dieta più rigida potrebbe non portare risultati.

Perché ingrassiamo mangiando poco

Se non sappiamo come perdere peso eliminando cibi grassi e zuccheri, dovremmo ripensare al nostro stile di vita in generale. Un errore che spesso facciamo senza accorgercene è quello di bere meno acqua di quanto dovremmo. Potremmo perdere un buon numero di calorie se bevessimo più di 2 litri di acqua ogni giorno. Evitare i dolci che spesso sostituiscono i cibi salutari, mangiare senza la tv o il cellulare e mangiare quando il fisico ne ha bisogno sono comportamenti che potrebbero portare alla perdita di peso. Stress e tensioni, inoltre, possono creare molti danni al nostro organismo.

Se stiamo ingrassando anche se mangiamo poco, o comunque non stiamo dimagrendo, è possibile che ci sia un errore nel modo in cui calcoliamo la differenza tra calorie acquisite e utilizzate. Anche la privazione del cibo senza il deficit calorico potrebbe essere inutile. Il tipo di metabolismo che caratterizza il nostro organismo potrebbe incidere, un colloquio con il nutrizionista di fiducia è sempre un ottimo passa da fare.

Cosa mangiare la sera per non ingrassare

Uno dei problemi maggiori che incontriamo quando vogliamo perdere peso riguarda il cibo da assumere la sera. Il maggior numero di calorie dovrebbe essere acquisito nella prima parte della giornata così da poterlo smaltire più facilmente. Ma con il trascorrere della giornata, il movimento tenderebbe a diminuire creando problemi.

Pollo, tacchino e pesce alla griglia sono sempre ottimi cibi con cui accompagnare la cena per non avere molte calorie da smaltire. Una piccola passeggiata dopo aver mangiato aiuterebbe l’apparato gastrointestinale a ottimizzare la propria funzione. Frutta secca, pinzimonio di verdura cruda, ceci speziati, humus e yogurt magro sono cibi che contengono poche calorie e che potrebbero saziarci senza sballare i calcoli delle calorie. Ci sono tanti cibi che ci possono aiutare in questo senso, facciamo delle ricerche per scoprire quali sono i nostri preferiti. Ricordiamoci che tra la cena e il riposo notturno, il consumo ridotto di energie porta il nostro organismo a trasformare il cibo in grasso. Spesso è da questo che potrebbe dipendere l’incapacità di perdere peso.

Come perdere peso eliminando le cattive abitudini

Se vogliamo ridurre il nostro peso, dovremmo correggere le cattive abitudini. Proviamo a eliminare il pane bianco dalla nostra dieta serale, evitiamo di mangiare i gelati che sono ricchi di zuccheri e sostituiamo snack e patatine per gli spuntini. Mangiamo, poi, la frutta secca o quella fresca e accompagniamola con lo yogurt. Facciamo uno spuntino a metà mattina e uno al pomeriggio, così da non superare i 5 pasti giornalieri.

Facciamo sempre almeno 45 minuti al giorno di attività fisica.

Secondo diversi studiosi un errore che dovremmo sempre evitare, inoltre, sarebbe quello di pesarsi dopo la doccia. Quando facciamo il bagno al mare, in piscina o in casa, oppure facciamo la doccia, la nostra pelle assorbirebbe tantissima acqua. Il peso potrebbe essere sbagliato e potremmo non sapere di quanto. Pesiamoci quindi al mattino appena svegli, ogni giorno alla stessa ora. Non è difficile scoprire come perdere peso eliminando le cattive abitudini. È necessario fare solo un minimo di attenzione.

Lettura consigliata

Cosa dovremmo fare per mangiare sano e dimagrire con alimenti che costano poco