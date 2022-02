Oggi ci concentriamo su una ricetta consigliata proprio dalla Fondazione Veronesi, che sicuramente potrebbe rivelarsi benefica per la nostra salute. Gli esperti, infatti, sottolineano la bontà e le proprietà della cosiddetta cheesecake ai pomodori. Come viene riportato, il licopene ha una funzione di antiossidante non indifferente. E, in questo caso, potrebbe aiutarci a proteggere il nostro cervello, allontanando il rischio di malattie neurodegenerative. Ma non solo. Pare, infatti, che questa sostanza riuscirebbe anche a ritardare l’invecchiamento delle cellule. E la ricetta proposta dalla Fondazione Veronesi è una deliziosa cheesecake facilissima da preparare.

La cheesecake ai pomodori, una vera e propria delizia che potrebbe essere davvero benefica anche per la nostra salute

Proporremo il piatto leggermente rivisitato, con l’aggiunta di avocado e noci, entrambi alimenti a favore del nostro cervello, proprio come avevamo già specificato in questo nostro precedente articolo.

Per realizzarla, avremo bisogno di:

4 pomodori;

200 g di fette biscottate;

80 ml di olio extravergine di oliva;

500 g di ricotta;

150 g di pesto;

200 g di yogurt;

10 g di gelatina in fogli;

2 cucchiai di latte;

30 g di avocado;

noci tritate;

sale;

pepe.

Ora che abbiamo tutti gli ingredienti, vediamo come prepararla in pochi e semplici passaggi.

Potremmo contrastare l’invecchiamento delle cellule e proteggere il cervello con una cheesecake totalmente innovativa e senza precedenti

Per prima cosa, occupiamoci della gelatina. Mettiamola ammollo in una ciotola, contenente dell’acqua fredda, e lasciamola in posa per qualche minuto. Intanto, frulliamo le fette biscottate con un goccio di olio di oliva e, quando il lavoro sarà terminato, stendiamole su uno stampo. In questo modo, inizieremo a dare forma alla base della nostra cheesecake salata. Posiamo la base in frigorifero e, in una ciotola, iniziamo a mescolare yogurt, pesto, ricotta e avocado precedentemente frullato. Occupiamoci nuovamente della gelatina e scaldiamola in un pentolino con del latte. Quando sarà completamente sciolta, aggiungiamola alla ciotola con lo yogurt, la ricotta, il pesto e l’avocado.

Ora, versiamo il contenuto nella base che stavamo conservando in frigorifero e rimettiamo il tutto nel nostro elettrodomestico per almeno 4 ore. Nel mentre, prendiamo ovviamente l’ingrediente principe di questa ricetta: il pomodoro. Tagliamoli in piccoli cubetti sottili e, trascorse le 4 ore, spargiamoli sulla cheesecake insieme alle noci tritate, aggiustando di sale e pepe. Dunque, ora lo sappiamo. Potremmo contrastare l’invecchiamento delle cellule e proteggere il nostro cervello con questo delizioso piatto.

Approfondimento

Proprio questo è il succulento secondo piatto che pulisce le arterie ed è amico della salute delle ossa e del cuore