Cucinare è una vera e propria arte e molti di noi si dilettano nel provare sempre ricette e piatti nuovi. Quando siamo ai fornelli, però, non dovremmo pensare che stiamo preparando i cibi solo per deliziare il nostro palato. Spesso, infatti, la scelta degli alimenti da mettere in tavola potrebbe influire anche sulla nostra salute. E proprio per questo, informarci sulle proprietà degli alimenti per poi confrontarci con un medico di fiducia potrà sicuramente tornarci utile.

Salmone con cime di rapa e noce di macadamia, una ricetta gustosissima che potrebbe essere alleata della nostra salute

Oggi vogliamo presentare un piatto, che potrebbe avere diversi benefici per la nostra salute. In primis, potrebbe aiutare a pulire le nostre arterie. E, in questo nostro precedente articolo, abbiamo spiegato in modo dettagliato come la noce di macadamia possa essere utilissima per farci raggiungere questo obiettivo. In un altro articolo, poi, avevamo sottolineato tutti i benefici di una verdura in particolare, ossia le cime di rapa. In questo caso, si tratta di un alimento che si presenta come alleato delle nostre ossa e che potrebbe decisamente aiutare la nostra salute. Infine, a favore della nostra salute cardiovascolare, ritroviamo una tipologia di pesce tra i più buoni in assoluto.

Ovviamente, stiamo parlando del salmone, di cui abbiamo evidenziato le proprietà in questo articolo. Insieme a questo cibo, a favore del nostro cuore, troviamo anche l’azione dell’olio di oliva, proprio come specificato dagli esperti di Humanitas. Ora che abbiamo tutti gli elementi, potremo passare alla preparazione del nostro salmone alle cime di rapa, una vera squisitezza che a tavola conquisterà proprio tutti.

Proprio questo è il succulento secondo piatto che pulisce le arterie ed è amico della salute delle ossa e del cuore

Per realizzare il nostro secondo piatto ci serviranno:

600 g di salmone fresco;

1 mazzo di cime di rapa;

1 limone;

olio di oliva;

1 spicchio di aglio;

noce di macadamia già tritata.

Per prima cosa, prendiamo una padella antiaderente e versiamo un goccio di olio di oliva e lo spicchio di aglio previsto dalla ricetta. Nel frattempo, puliamo con cura le cime di rapa, tagliandole finemente e mettendo anch’esse in padella. Quando la cottura sarà terminata, spostiamo la nostra verdura in una nuova padella, dove andremo a cuocere le cime di rapa insieme al salmone e a una spruzzata di succo di limone. Lasciamo cuocere per circa 5 minuti, continuando a girare il pesce e quando lo vedremo cotto a puntino, spegniamo la fiamma. Impiattiamo e cospargiamo il tutto di noce di macadamia tritata, aggiungendo un pizzico di sale qualora fosse necessario.

Dunque, ora lo sappiamo. Proprio questo è il succulento secondo piatto che potrebbe decisamente rivelarsi alleato della nostra salute. Ovviamente, in questo caso non lasciamoci prendere dall’euforia. Prima di mettere questa ricetta in tavola, parliamone con il nostro medico di fiducia. Solo un esperto, infatti, potrà dirci se effettivamente questo piatto può essere positivo per la nostra condizione.