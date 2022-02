Ogni volta che scegliamo cosa mangiare aggiungiamo un mattoncino per costruire la nostra salute e la nostra longevità. Come dice un vecchio proverbio, siamo quello che mangiamo. Nel senso che la nostra salute anche mentale la decidiamo a tavola. La scienza ci ricorda sempre che l’alimentazione e lo stile di vita hanno un’incidenza importante per raggiungere un traguardo sognato da ognuno di noi. Vivere a lungo e in buona salute. Infatti solo se ci manteniamo in forma possiamo godere dei piaceri della vita e non solo vegetare. Occhio quindi alla spesa e alla preparazione dei piatti.

Poche calorie e tanti nutrienti

I nutrizionisti consigliano da sempre di consumare il pesce almeno 2 o 3 volte alla settimana. Infatti è un alimento ricco di proteine, vitamine e sali minerali esattamente come la carne, senza però avere delle controindicazioni. Anzi la ricerca dimostrerebbe che le popolazioni più longeve sono per l’appunto pescetariane cioè prediligono il pesce nelle loro dieta. Ma quale pesce? Sono tutti ugualmente indicati a qualsiasi età? Noi oggi abbiamo scelto l’orata, un pesce verso cui si nutre una certa diffidenza. Innanzitutto perché è considerato grasso, ma in effetti ha solo 121 calorie per 100 grammi di prodotto. E non ci sembrano tante. Sono sicuramente compatibili con un regime ipocalorico.

Inoltre, ricordiamo che i pesci grassi sono una vera cura di bellezza per la pelle, come testimoniano attrici e modelle che li inseriscono sistematicamente nella loro dieta. Infine, secondo l’Istituto di Ricerca Humanitas, l’orata svolgerebbe una benefica azione protettiva nei confronti del sistema cardiovascolare, delle ossa e dei denti. Ecco perché andrebbe regolarmente inserita nella nostra dieta. Noi la proponiamo in una ricetta facilissima e delicata con l’aggiunta del limone nella cottura per esaltarne il sapore.

Protegge il cuore e le ossa e non fa ingrassare questo pesce ricco di omega 3 facilissimo da cucinare in forno

Ingredienti per 2 persone:

2 orate di media grandezza;

2 limoni biologici;

olio extravergine di oliva q.b.;

semi di finocchio e paprika dolce q.b.;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Laviamo e asciughiamo i limoni, che devono essere biologici perché useremo anche la buccia. Tagliamoli a fettine sottili. In una teglia rivestita di carta da forno e leggermente unta disponiamo metà delle fettine di limone. Intanto prepariamo il pesce, che deve essere pulito e sventrato. Saliamolo, pepiamolo e cospargiamolo di paprika dentro e fuori. Adagiamo le due orate sulle fettine di limone e aggiungiamo i semi di finocchio. Copriamo con le rimanenti fettine di limone e condiamo con olio extravergine di oliva. Cuociamo in forno preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti.

Abbiamo preparato in modo molto semplice uno squisito piatto di mare che protegge il cuore e le ossa. È importante che il pesce sia freschissimo per una resa veramente gustosa e salutare.

Lettura consigliata

Un secondo piatto ricco di ferro con contorno di verdura è la giusta risposta per combattere stanchezza e dolori muscolari, irritabilità e concentrazione