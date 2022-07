Ci sono alcune situazioni che mettono in forte disagio diversi di noi. Infatti, alcuni problemi che abbiamo con il nostro fisico, potrebbero risultare altamente fastidiosi. Per cercare di risolverli, potremmo puntare sulla semplicità, andando a sfruttare le proprietà degli alimenti. Ovviamente, sempre sotto consiglio medico, potremmo iniziare a cambiare alcuni aspetti della nostra alimentazione, cercando di andare incontro al nostro organismo.

Ecco come potremmo aiutare il nostro organismo a espellere gas dalla pancia

Ci sono diversi problemi che molti di noi si trovano a vivere ogni giorno. Alcuni di questi potrebbero mettere fortemente a disagio, soprattutto in situazioni formali. Tra questi, c’è sicuramente la presenza di gas nella pancia e l’emissione di flatulenze che non sappiamo come controllare. In questo caso potremmo puntare su alcuni cibi che potrebbero rivelarsi dei grandissimi alleati. L’anice stellato, accompagnando un riso leggero come il Riso Thai, ad esempio, potrebbe aiutarci, e non poco, contro questo problema spesso troppo frequente. Anche l’arcangelica potrebbe essere un ottimo alleato contro le flatulenze fastidiose che spesso possono metterci a disagio.

Potremmo combattere velocemente gas intestinale e fastidiose e puzzolenti flatulenze con questi cibi amici dell’intestino

Mettere insieme questi alimenti in una gustosa ricetta sarà davvero semplicissimo. Procuriamoci:

300 g di riso thai;

1 anice stellato;

2 foglie seccate di arcangelica;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva.

Per prima cosa, facciamo cuocere il riso in un pentolino e lasciamo su fiamma bassa per circa un quarto d’ora. Trascorso il tempo necessario, spegniamo il fornello lasciando il riso in padella. Scoliamolo e mettiamolo in una padella fredda.

Rimettiamo il tutto sul fornello e aggiungiamo l’anice stellato e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Giriamo fino a che riso e anice non saranno perfettamente amalgamati e, quando il riso avrà raggiunto la cottura, mettiamolo sul piatto.

Spargiamo ora le 2 foglie di arcangelica tritate ed ecco che la nostra ricetta è finita. Dunque, ora sappiamo che potremmo combattere velocemente gas e flatulenze con questa ricetta.

Ovviamente, le indicazioni date si basano su linee generali e non si sostituiscono in alcun modo al parere di un esperto. Questo vuol dire che, prima di inserire qualsiasi nuovo alimento nella nostra dieta, dovremmo parlarne con un medico di fiducia. Solo in questo modo, infatti, potremo essere certi che i cibi avranno un effetto positivo sul nostro organismo e potremmo risolvere alcuni problemi, come quelli appena indicati, che spesso ci mettono a disagio.

