La muffa è un tipo di fungo che si espande facilmente e che gradisce per la sua proliferazione ambienti caldo umidi. Infatti le case umide e poco ventilate sono le più soggette alla formazione di muffa.

In casa è facile che questo fungo caratterizzi superfici costantemente a contatto con l’acqua come il box doccia, ma anche le fughe delle mattonelle, le pareti, il silicone delle finestre, nonché i vetri. Altri spazi particolarmente esposti alla formazione della muffa sono gli armadi e i mobili. In questi casi questo fastidioso fungo può persino danneggiare i vestiti e l’oggettistica che si trova all’interno di essi.

Per eliminare velocemente la muffa da mobili e armadi senza rovinarli basta questo trucchetto utile anche per pareti e box doccia

La muffa è un fungo esteticamente sgradevole, in quanto favorisce la formazione di macchie verdi giallognole. Inoltre potrebbe essere potenzialmente pericoloso per la salute. Infatti esalazioni frequenti ed esposizioni costanti a questo fungo faciliterebbero delle intossicazioni e lo sviluppo di patologie a carico del sistema respiratorio.

Come rimuovere la muffa

Per eliminare la muffa molti ricorrono all’uso di prodotti naturali come aceto e bicarbonato o anche a prodotti chimici come la candeggina. Tuttavia questi rimedi sono utili per eliminare le macchie, ma non garantiscono una soluzione definitiva per questo problema.

Inoltre è bene prestare particolare attenzione ai prodotti che si utilizzano perché non tutti sono adatti per trattare ogni superficie.

Come eliminare la muffa dagli armadi e dai mobili

Per trattare la muffa negli armadi e nei mobili è bene fare particolare attenzione in quanto queste superfici spesso sono molto delicate. Per farlo occorrerà munirci di un panno in cotone e dell’alcool. Basterà diluirlo in acqua per creare uno spray efficacissimo. Un’operazione importante è l’asciugatura delle superfici che deve essere fatta in modo impeccabile.

L’alcool è un ottimo rimedio da utilizzare per trattare gli armadi in quanto eventuali residui non macchiano i vestiti né gli oggetti, a differenza di soluzioni come la candeggina.

Come prevenirne la formazione

Per prevenire la formazione di muffa negli armadi e nei mobili ecco alcuni trucchetti utili: arieggiare gli armadi il più possibile, infatti quando non siamo in casa potremmo lasciare un’anta dell’armadio o i cassetti dei mobili leggermente aperti, così da permettere un ricircolo di aria.

Durante i periodi invernali è bene esporre i vestiti al sole ogniqualvolta è possibile, così da rimuovere l’umidità. Inoltre è meglio evitare di riporre nell’armadio i vestiti già indossati. Infatti sarebbe preferibile prima lavarli ed igienizzarli, farli asciugare bene e poi riporli al loro posto.

Un altro trucchetto efficace è quello di pulire l’armadio o i cassetti con una soluzione a base di aceto. Una volta effettuata l’operazione è indispensabile asciugare più e più volte la superficie con un panno di cotone asciutto.

Ebbene, per eliminare velocemente la muffa da mobili e armadi senza rovinarli ecco alcuni trucchetti utili anche a prevenirne la formazione.

Lettura consigliata

Non solo bicarbonato e aceto per sbiancare velocemente le fughe annerite delle piastrelle di bagno e pavimenti basta un solo prodotto super economico