Cosa c’è di meglio di una tisana rigenerante per tenerci al caldo con piacere nelle gelide serate invernali? Poche bevande sanno ristorarci altrettanto bene in questo periodo.

Le tisane, però, non sono solo ottime da gustare dopo un lauto pasto o prima di andare a dormire. Infatti, il motivo per cui dovremmo berle riguarda i numerosi benefici che apportano all’organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Per esempio, questo caldo infuso aiuterebbe contro tensioni nervose e affaticamento fisico. Invece, oggi vedremo le proprietà di un’altra pianta particolare dagli straordinari effetti benefici per mente e corpo.

Un rimedio naturale a molti problemi

Spesso i rimedi naturali si rivelano eccezionali per aiutarci a uscire da situazioni di salute spiacevoli. Nello specifico, alcuni vegetali sono dei veri e propri toccasana per il nostro organismo.

Non solo il rimedio di cui parleremo a breve, ma anche questa pianta aiuterebbe il cuore con le sue proprietà antiossidanti.

Ma la protagonista assoluta del nostro articolo sarà un’altra piantina dalle eccezionali proprietà curative. Parliamo della passiflora.

La ricerca afferma innanzitutto che questo vegetale ci darebbe una mano a dormire meglio. Questo grazie all’effetto calmante che aiuterebbe a contrastare l’insonnia. Ma i vantaggi della passiflora si estendono a ulteriori campi.

Infatti, sarebbe un utile rimedio per contrastare convulsioni e isterismo e se impiegata nel trattamento dei sintomi della menopausa.

Oltre a questo, la passiflora potrebbe aiutarci anche a contrastare alcune complicazioni che sorgono a danno dell’apparato cardiaco. Su tutte l’innalzamento dei livelli di pressione e l’irregolarità del battito del cuore.

Potremmo combattere ansia e nervosismo con questa tisana rilassante che regolerebbe anche pressione alta e battito cardiaco

Ecco perché una tisana a base di passiflora potrebbe esserci utile in molte circostanze. Prepararla è davvero semplice, tanto che impiegheremo una manciata di minuti.

Ci basterà fare bollire dell’acqua in un pentolino, poi aggiungere un cucchiaino di foglie e fiori di passiflora per tazza. Lasciamo in infusione per circa 15 minuti, quindi filtriamo e potremo gustarci la nostra gustosa e benefica tisana.

Per un ulteriore effetto rilassante potremmo aggiungere un cucchiaino di tiglio e melissa. Potremmo combattere ansia e nervosismo con questa tisana rilassante che regolerebbe anche pressione alta e battito cardiaco.

Qualche avvertenza

Vi sono dei casi per cui bisognerebbe prestare attenzione prima di assumere passiflora. Le avvertenze riguarderebbero soprattutto le donne incinte e che allattano al seno e chi assume farmaci per la pressione o dall’effetto sedativo. Per sicurezza, o in caso di qualunque dubbio, si consiglia di rivolgersi prima al medico di fiducia.