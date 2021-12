Profumate, saporite e spesso indispensabili le piante aromatiche sono ingredienti che non devono mai mancare nella nostra cucina. Utilizzate fresche o essiccate, aromatizzano ed esaltano il sapore dei cibi.

Le piante aromatiche non sono apprezzate solo per le proprietà organolettiche. Ma, grazie agli oli essenziali contenuti nelle loro foglie, sono utili anche in campo erboristico e fitoterapico. Possiamo usufruire delle loro proprietà benefiche utilizzando tisane, infusi, tinture madri, decotti e oli essenziali.

In cucina sono utilizzate per insaporire i piatti e spesso sono usate al posto del sale. Infatti in questo articolo precedente abbiamo ampliamente parlato di questa particolare pianta autunnale saporita che potrebbe sostituire il sale e calmare i dolori.

Un’erba dalle origini antiche ma ancora poco utilizzata

Origano, basilico, alloro, maggiorana. Sono solo alcune delle piante aromatiche più conosciute ed utilizzate. Ma in realtà, esiste un’erba che pochi conoscono e che spesso viene confusa con il prezzemolo.

Parliamo del cerfoglio, una pianta officinale e aromatica dalle foglie piccole che, se sfregate, emanano un gradevole profumo simile all’aroma del basilico e dell’anice. Molto utilizzata per insaporire il pesce, le carni bianche e le zuppe.

Le origini del cerfoglio sono antichissime, infatti veniva utilizzata come erba aromatica fin dai tempi degli antichi Romani. Questa pianta annuale, oggi, si trova spesso sui sentieri di montagna e nelle zone boschive.

Il cerfoglio è una pianta molto semplice da curare. Può essere coltivata sia in piena terra, ma anche in vaso sul balcone di casa. Non necessita di particolari cure ma solo di qualche piccola accortezza. Ad esempio, il cerfoglio ama molto la luce, necessita di innaffiature regolari durante la primavera e ha bisogno fi un terreno soffice e ben drenato.

Frequenza cardiaca e pressione sotto controllo con questa pianta dalle proprietà antiossidanti che pochi conoscono

Il cerfoglio è un’erba aromatica dalle tante proprietà benefiche. Secondo gli esperti, questa pianta sarebbe ricca di vitamine e sali minerali. La vitamina C aiuterebbe a rafforzare le difese immunitarie mentre le sue proprietà antiossidanti contribuirebbero alla salute della pelle e degli occhi.

Il cerfoglio contiene potassio, un minerale che potrebbe controllare la pressione e i battiti cardiaci, aiutando, così, il cuore a rimanere in salute. Infatti, frequenza cardiaca e pressione sotto controllo con questa pianta dalle proprietà antiossidanti che pochi conoscono.

Tra tutti questi effetti benefici, non dimentichiamo il ruolo importante che svolge la vitamina A, che aiuterebbe a proteggere le ossa e i denti.