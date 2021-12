Spesso, per curare i piccoli problemi di salute molti di noi si affidano alle proprietà benefiche delle piante. Infatti “madre natura” ci regala delle soluzioni molto valide, utili in caso di piccoli malesseri.

Parliamo di tutte quelle piante e erbe officinali, che grazie ai loro principi attivi sono dotate di proprietà terapeutiche.

In passato, conoscere le loro virtù era molto importante, perché rappresentava l’unico modo per curare le malattie. Nel tempo la medicina si è evoluta, ma le proprietà di alcune piante è ancora oggi molto utile in campo erboristico e medico.

La pianta che allevia lo stress

Abbiamo visto come le piante siano spesso utili per il benessere del nostro organismo. Ad esempio, potremmo tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e la pressione utilizzando questa pianta dalle proprietà antiossidanti che pochi conoscono. Ma in questo articolo precedente abbiamo anche ampliamente parlato di questa particolare pianta autunnale saporita, che potrebbe sostituire il sale e calmare i dolori.

Oggi, invece vogliamo parlare del mentastro verde, una pianta perenne e che si trova principalmente nelle zone del Mediterraneo. Ha un forte odore aromatico, pungente e piccante.

Secondo gli esperti, il mentastro verde è una pianta che avrebbe la capacità di rilassare il corpo, alleviare i sintomi causati dallo stress e favorire la concentrazione.

Inoltre questa pianta sarebbe anche indicata per alleviare il mal di testa e proteggere le vie respiratorie. Si potrebbe quindi utilizzare in caso di bronchiti, raffreddore, asma e accumulo di catarro.

Il rimedio casalingo contro tensioni nervose e affaticamento fisico potrebbe essere questa tisana ricca di benefici

Il mentastro verde, quindi, sarebbe in grado di aiutare il nostro organismo e allontanare i malesseri.

In particolare, la tisana preparata con le sue foglie potrebbe rilassare i muscoli e il corpo.

Infatti, scaldiamo per bene l’acqua e aggiungiamo le foglie di mentastro verde. Spegniamo il fuoco e lasciamo riposare per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo, filtriamo la tisana, per eliminare le foglie, e gustiamo. Per rendere il suo sapore più gradevole, possiamo aggiungere del miele o qualunque altro dolcificante naturale.

Ecco che il rimedio casalingo contro tensioni nervose e affaticamento fisico potrebbe essere questa tisana ricca di benefici.

Gli infusi a base di mentastro verde potrebbero aggravare i problemi renali o epatici. Come sempre, prima di intraprendere qualsiasi azione personale, consigliamo di rivolgersi al medico e ascoltare il suo parere e i suoi consigli.

