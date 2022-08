La natura ci offre in ogni momento dell’anno ciò che è utile alla nostra salute. Quando è inverno abbondano gli agrumi con il loro carico di vitamina C. In effetti sono proprio la frutta e le verdure, compresi gli ortaggi, che sono ricchi di elementi utili.

Tra i frutti che conviene non mettere da parte vi è l’albicocca. Un frutto di origini orientali, già presente in Italia all’epoca degli antichi Romani. Tuttavia fu grazie agli Arabi che si diffuse un po’ dappertutto nel bacino del Mediterraneo. Non a caso il nome albicocca deriva dall’arabo Al-barquq.

L’albicocca e i mirtilli

Questo frutto con una leggera peluria sulla buccia ha colori che si spostano verso l’arancione. Ricco di elementi nutrizionali utili per la salute è anche una piccola delizia per il palato.

Un frutto molto amato in estate sono i mirtilli. Ne esistono di due tipi, il nero e il rosso. Abbastanza diffuso in Italia sulla montagna è il nero. Si trova nel periodo estivo e fino a settembre. Proprio in questo mese darà spazio al mirtillo rosso.

I mirtilli neri sono dei piccoli frutti di forma tonda. Apparentemente dal colore nero, si tratta piuttosto di un blu. Un frutto che è diffuso soprattutto al Nord Italia e di cui si apprezza il gusto e i benefici sulla salute. Questi piccoli frutti che arricchiscono yogurt, torte e succhi di frutta, avrebbero benefici per ciò che concerne cuore e memoria.

Potremmo avere le vie urinarie in salute con un frutto delizioso

A differenza del mirtillo nero, quello rosso è meno presente in Italia. Comincia a fare la sua comparsa verso la fine del mese di agosto. È anche chiamato ossicocco. Il produttore principale sono gli Stati Uniti, specialmente nello stato del Wisconsin. Seguono poi il Canada e il Cile. In Italia questo frutto si può trovare sulle Alpi e sugli Appennini anche a quote intorno ai 2.000 metri.

I mirtilli rossi sono ricchi di elementi e sostanze utili. Abbiamo la Vitamina C, E, K, alcune del gruppo B e la vitamina A. Vi troviamo potassio, fosforo, calcio, magnesio, sodio e altri. Vi è anche presenza di manganese, zinco, rame e selenio.

Questi frutti sono ricchi di fitonutrienti: beta-carotene, zeaxantina, acidi fenolici, proantocianidine, antocianine, flavonoidi e triterpenoidi.

Benefici sulla salute

Gli effetti sulla salute riguarderebbero soprattutto la loro capacità di combattere le infezioni urinarie. Inoltre proteggerebbero anche lo stomaco dalle ulcere. Secondo recenti studi, il mirtillo rosso ridurrebbe il colesterolo cattivo a favore di quello buono. Con il mirtillo rosso avremo le vie urinarie e lo stomaco in salute.

Attenzione invece alla possibile interazione del frutto con il farmaco warfarin.

