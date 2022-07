Oggigiorno, gli smartphone sono diventati il prolungamento dei nostri arti. Non ce ne accorgiamo, ma li abbiamo sempre tra le mani, sul tavolo e poco ci manca che li portiamo pure sotto la doccia. È normale, la tecnologia ha fatto passi da gigante ed è innegabile che gli smartphone ci abbiano semplificato la vita. È comprensibile che non si riesca più a vivere senza. Da un po’ di tempo, li vendono direttamente con annessa cover trasparente, per proteggerli dagli urti. Bella idea, sicuramente. Ma nel giro di pochi mesi, la cover trasparente vira al giallo e ce la ritroviamo opaca e ingiallita, il ché conferisce un aspetto trasandato anche al cellulare. Molti se la tengono così, perché pensano che per pulirla e sbiancarla occorra chissà quale prodotto costoso. In realtà, è un’operazione semplicissima e richiede solo due ingredienti.

Perché le cover ingialliscono

Innanzitutto, è bene specificare che anche le cover in silicone colorate ingialliscono, solo che si nota di meno, rispetto a quelle trasparenti. È chiaro che più bassa è la qualità della nostra cover e più veloce sarà il processo di ingiallimento. Questo succede a causa dell’usura, del sole e anche dei grassi presenti sulla pelle delle mani e del viso. Molti ricorrono al dentifricio per pulirla, altri ancora la lasciano ammollo nella candeggina. Ma non è davvero il caso di appestare la casa e la cover con un odore così forte, visto che sarà sempre a stretto contatto con il nostro viso.

Se la cover del telefono è ingiallita dovremmo provare a pulirla e sbiancarla usando solo due ingredienti

Per sbiancare e pulire la nostra cover trasparente e farla tornare al suo stato originale, non ci serviranno prodotti di pulizia particolari, ma solo due ingredienti di uso comune: bicarbonato e Coca Cola. In una ciotolina mettiamo la nostra cover, cospargiamola di bicarbonato e ricopriamo il tutto con la Coca Cola. Lasciamo a mollo qualche minuto e poi, aiutandoci con uno spazzolino, sgrassiamo la superficie. Sciacquiamo abbondantemente con acqua, e voilà! La cover ingiallita ritorna linda e trasparente, come fosse nuova.

Un rimedio alternativo

Possiamo provare la stessa procedura sostituendo il limone o l’aceto alla Coca Cola. Questi faranno reazione col bicarbonato e la patina gialla si rimuoverà facilmente. Completiamo la pulizia con acqua e sapone, per disinfettare bene la nostra cover prima di riutilizzarla. Se la cover del telefono è ingiallita, ci pensa l’infallibile potere del bicarbonato. E la candeggina: muta. Ora possiamo armeggiare col nostro cellulare serenamente, anche a bagno nella nostra piscina sul balcone.

