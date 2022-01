Si fa un gran parlare di questa bevanda per le eccezionali virtù antiossidanti e antibatteriche. In Francia viene addirittura imbottigliata industrialmente. Il nome lascia davvero a desiderare perché originariamente questa bibita si chiamava “Pipì del Drago”. Di certo il nome originale lascia intravedere l’origine cinese della ricetta ma è decisamente meglio chiamarla “Cocktail del Drago”. Questa ricetta non è altro che un infuso che unisce 4 ingredienti dalle portentose virtù antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche.

Gli ingredienti sono molto semplici: limone, zenzero, curcuma e pepe.

Potremmo aumentare alle stelle le difese immunitarie e alzare gli scudi contro i malanni di stagione con il delizioso Cocktail del Drago

Il Cocktail del Drago contiene come primo ingrediente il limone che contiene come sappiamo importanti dosi di vitamina C. La vitamina C è la vitamina per eccellenza che combatterebbe i radicali liberi. Il limone inoltre facilita l’assimilazione del ferro e quest’ultimo serve a potenziare il sistema immunitario. Il secondo ingrediente è lo zenzero o ginger che attenua nausea e vomito, ha proprietà antiperiche e analgesiche. Non è un caso che nei Paesi scandinavi facciano un gran uso di zenzero, alleato contro il freddo e le infreddature.

Arriviamo alla curcuma, la polvere arancione, utilizzata nelle cucine orientali, viene ricavata da un rizoma, una radice simile allo zenzero. Conosciamo le virtù antinfiammatorie della curcuma. Contiene infatti, curcumina, un composto di polifenoli dalle straordinarie proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. La curcuma si utilizza anche nella cura dei dolori articolari ad esempio.

Infine, il pepe nero è un ingrediente al servizio della curcuma. La curcumina, presente appunto nella polvere arancione, è scarsamente biodisponibile. Questo significa che la frazione e la velocità con cui l’organismo può assimilarla e “servirsene” è scarsa. È stato, però rilevato come la piperina presente nel pepe, agevoli l’assorbimento della curcumina. Non ci resta che vedere come si prepara il “Cocktail del Drago”.

Preparazione:

Dosi consigliate:

Succo di 2 limoni biologici;

40 grammi di zenzero tagliato a fettine;

20 grammi di curcuma (rizoma) sempre tagliata a fettine;

un pizzico di pepe.

Mettiamo nel mixer tutti gli ingredienti e frulliamo. Otterremo un liquido abbastanza denso che andrà consumato freddo.

I sapori sono assai forti quindi ne consigliamo la diluizione di due cucchiai alla volta. Possiamo metterlo nello yogurt, nel latte di cocco oppure nei succhi di frutta come mela o ananas. Inoltre si può semplicemente diluirlo in acqua, non calda però.

Il nostro portentoso “Cocktail del Drago” sarà una sferzata di energia e vigore.

Potremmo aumentare alle stelle le difese immunitarie e alzare gli scudi contro i malanni di stagione con il delizioso Cocktail del Drago con soli 4 ingredienti.