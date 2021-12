Spesso ci troviamo a fornire al lettore delle soluzioni che possano tenere al riparo dal freddo e al contempo coccolare le papille gustative. A tal proposito sono ottime le zuppe calde, come questo capolavoro della cucina francese che ci svolterà l’inverno perché è facilissimo ed economico.

In altri casi, un’ottima soluzione sono le gustose tisane e bevande in tazza.

In molti durante il periodo invernale non riescono proprio a fare a meno di una rigenerante tazza fumante per contrastare il terribile freddo. Che siano davanti alla TV, un buon libro o semplicemente contemplando il fuoco scoppiettante, alcune bevande sanno regalare grandissime gioie. Tuttavia, ancora pochi conoscono queste 3 deliziose bevande invernali per riscaldarci e combattere il freddo con gusto.

Non la solita cioccolata calda

Moltissimi adorano la cioccolata calda, bevanda invernale per eccellenza, capace di scaldarci con un pizzico di dolcezza. Tuttavia, se siamo stufi del solito gusto, potremmo arricchirlo ulteriormente con alcune spezie che si sposano perfettamente con il sapore del cacao. Le scelte sono moltissime e in tanti amano arricchire la propria cioccolata con stecche di cannella. Se invece siamo amanti dei sapori pungenti, potremmo orientarci verso una speziatura piccante di peperoncino. Sarà sufficiente aggiungerne un cucchiaino in polvere per accenderne il gusto.

Bevanda calda al vino

In molti conosceranno il vin brulè, tipica bevanda nordica composta da vino e spezie, ma quanti sanno veramente come realizzarla? Dovremo munirci di arancia, spezie come cannella, noce moscata, chiodi garofano e frutta come arance e mele e dello zucchero. Uniamo 1 litro e mezzo di vino rosso a 250 g di zucchero insieme alla frutta e alle spezie e mescoliamo il tutto. Spostiamo il composto sul fuoco fino a portare a bollore e realizzare un fantastico vin brulè.

Se invece vogliamo evitare zuccheri ed alcol, possiamo orientarci verso i più classici decotti.

Uno davvero fenomenale e facile da realizzare è quello di zenzero e limone. In 250 ml di acqua dovremo mettere delle fette di zenzero sbucciato, una fetta del succo di limone.

Lasciato sobbollire per 15 minuti, il decotto sarà pronto da gustare. Possiamo insaporire il nostro decotto con il miele e profumarlo con qualche fogliolina di menta.

