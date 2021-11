Non sempre è facile trovare qualcosa di veloce da mettere sotto i denti e da cui trarne ottimi benefici. Eppure, in natura è possibile trovare dei piccoli concentrati di bontà che possono venire incontro alle nostre esigenze. Allora ecco uno spuntino sfiziosissimo che potrebbe aiutare nella lotta contro colesterolo cattivo e zuccheri alti.

Dei semi molto amati

I pistacchi sono uno dei semi più amati e consumati fin dai tempi più antichi. Nascono in Oriente, ma è soprattutto in Turchia che vengono coltivati e diffusi. Si dice che in Italia siano arrivati già nel 100 a.C. Erano molto utilizzati dai mercanti sulla Via della Seta fra Oriente e Occidente, sia come piccolo alimento sia come merce da vendere. Solo quando arrivarono in America a metà del 1800, divennero di uso popolare e poi vennero esportati in tutto il Mondo.

Perché i pistacchi costano un po’ di più

Quando si cercano al supermercato, la cosa che colpisce è il loro prezzo, più alto rispetto all’altra frutta in guscio. In effetti bisogna sapere che l’albero del pistacchio non dona frutti ogni anno, ma ogni due anni. Per questo motivo il costo dei pistacchi è più elevato. Tuttavia il prezzo è compensato dal fatto che si fa mangiare volentieri.

Come tostarli

Il modo migliore per consumare i pistacchi è tostarli, come la maggior parte della frutta a guscio. Basta metterli in forno ad una temperatura di 180 ° per circa 7 o 8 minuti, girandoli di tanto in tanto. Si possono salare per ritrovare quel gusto tipico che piace tanto.

Quando mangiarli

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di consumare non oltre 30 grammi di pistacchi al giorno, cioè circa una cinquantina di elementi. Il momento propizio sarebbe quello di consumarli come uno spuntino al mattino oppure al pomeriggio.

Ma cosa contengono i pistacchi e quali sono i benefici per la salute? Ebbene in questi semi potremo trovare una piccolissima quantità di acqua, un contenuto di proteine, di grassi, di amidi, di zuccheri e di fibra.

Sono ricchi di vitamina E, vitamina C, alcune del gruppo B e vitamina A. Contengono inoltre discrete quantità di potassio, calcio, fosforo, sodio, ferro, rame, magnesio, zinco e selenio.

I benefici che apportano i pistacchi sono legati soprattutto alla salute cardiovascolare, poiché alcune sostanze presenti nel frutto potrebbero aiutare contro l’eccesso di colesterolo nel sangue. Altri effetti positivi per la salute potrebbero trovarsi nel controllo del peso corporeo e degli zuccheri nel sangue.

Essendo ricchi di proprietà nutritive possono considerarsi ideali come uno spuntino dopo l’attività sportiva. Per tutte queste particolarità i pistacchi diventano uno spuntino molto sfizioso e utile per la salute.

