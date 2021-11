Molte persone combattono quotidianamente con i denti gialli, un inestetismo tanto fastidioso quanto diffuso. Così, si ritrovano a spendere molti soldi dal dentista, per pulizie e trattamenti sbiancanti. Certamente la mano di un esperto dentista non può essere sostituita. Tuttavia, possiamo prenderci cura dei nostri denti, prevenendo la formazione di placca e tartaro, partendo dall’alimentazione. Infatti, l’ingiallimento dei denti dipende sia dalla composizione ossea, che varia da un individuo all’altro, sia dalle nostre abitudini alimentari. Eliminando alcuni cibi e sostituendoli con altri, possiamo sfavorire la formazione della placca e persino delle carie. È noto che alimenti come limone, salvia, mela possono essere un toccasana per i denti bianchi. Ma lo stesso non si direbbe di un altro alimento, nemico giurato di tartaro e placca.

Per evitare tartaro e placca e mantenere i denti bianchi potrebbe aiutare questo insospettabile alimento

Secondo il parere degli esperti, il cacao amaro sarebbe un fido alleato contro i denti gialli. Questa proprietà deriva dalla quantità abbondante di sostanze come tannini, fosfati e floruri. Queste sostanze avrebbero la capacità di contrastare l’azione demineralizzante che colpisce lo smalto dentale. Aiutando a preservare la salute dello smalto, contribuiscono anche a scongiurare la formazione della placca. Dunque, per evitare tartaro e placca e mantenere i denti bianchi potrebbe aiutare questo insospettabile alimento, che erroneamente potremmo pensare nocivo. In più, il cacao amaro sarebbe ricco di antibatterici efficaci contro lo streptococco mutans. Questo batterio rovina la placca e la rende più vulnerabile agli zuccheri, dando il via all’eventuale formazione di carie.

Chiaro è che il cacao non basta a prevenire la formazione di placca e di carie. Per prima cosa, per far bene ai nostri denti, possiamo mangiare cioccolato solo se fondente dall’80% in su. Inoltre, un’igiene orale accurata e scrupolosa non può venire meno, ma rimane la precauzione più efficace per placca, tartaro e carie. Tuttavia, alimenti come il cacao possono darci una mano.

Quali altri alimenti mangiare

Ci sono molti altri alimenti ricchi di sostanze benefiche per la salute dei nostri denti. Oltre a quelli citanti in precedenza, possiamo nominare tutti i cibi ricchi di tannini, floruri e fosfati. Tra questi ci sono i mirtilli, la cicoria, lo yogurt, ma anche (in quantità moderate) il vino rosso e il caffè. Dunque dobbiamo ricrederci sul presunto effetto dannoso di certi alimenti sui nostri denti. La verità è che possono aiutare a mantenerli in salute e a scongiurare una rovinosa perdita di smalto.

