Le spezie sono delle sostanze profumate e aromatiche che hanno il compito di insaporire cibi e bevande. Ma sono anche fondamentali per la conservazione di alcuni alimenti. Inoltre, molte spezie sono utilizzate per sostituire il sale e per ridurre la quantità di zucchero.

Le loro proprietà sono sfruttate in cucina, ma sarebbero anche preziose per il benessere del nostro organismo. Infatti, alcune di loro agirebbero sul sistema immunitario, sulla digestione e sul benessere dell’intestino. Ma avrebbero anche delle proprietà calmanti, sarebbero degli antinfiammatori naturali e così via.

Potrebbero combattere l’insonnia e le infezioni queste 2 spezie dal sapore dolce

In commercio ci sono tantissimi tipi di spezie, che vengono utilizzate non solo in cucina, ma anche per la cosmesi naturale.

Sono di origine vegetale e sono ottenute da alcune parti della pianta (semi, radici, ecc.). Prima di utilizzarle subiscono alcuni processi di lavorazione.

Sappiamo, poi, che le spezie apporterebbero dei benefici al nostro organismo. Infatti, alcune di esse potrebbero agire sull’insonnia, sullo stress e combattere delle infezioni. Parliamo di 2 spezie dall’odore e dal sapore inconfondibile: la cannella e la vaniglia.

La cannella è utilizzata in cucina e nella preparazione di molti dolci. Si ottiene essiccando la corteccia di alcuni alberi e si presenta con un color nocciola o rosso-bruno.

Questa spezia è facilmente riconoscibile dal suo profumo inteso, caldo e avvolgente. Si utilizza anche per insaporire le tisane. Possiamo acquistarla in polvere oppure in stecche.

La cannella avrebbe delle proprietà davvero eccezionali. Non solo sarebbe in grado di combattere i malanni di stagione e di controllare gli attacchi di fame, ma avrebbe anche la capacità di agire sulla digestione e di conseguenza favorire il sonno. Le sue proprietà rilassanti agirebbero sul cervello e sulle energie. Inoltre, questa spezia, potrebbe combattere le infezioni.

Quella dal profumo floreale

La vaniglia è una spezia dal profumo dolce e delicato. Possiamo acquistare l’estratto, ma anche la polvere o il baccello. Sia la vaniglia che la cannella, potrebbero combattere l’insonnia e le infezioni.

In particolare, la vaniglia avrebbe delle capacità calmanti che agirebbero sul sistema nervoso. Inoltre, sarebbe anche utilizzata per combattere lo stress. Ad esempio, un bicchiere di latte con l’aggiunta di vaniglia o una tisana, potrebbero rilassare, calmare e favorire il sonno.

Prima di utilizzare queste due spezie sarebbe necessario consultare il medico di fiducia, perché potrebbero creare delle allergie o altri problemi alla salute.

