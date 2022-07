Molti di noi tengono in particolar modo alla propria salute. Proprio per questo cercano sempre di informarsi, per capire come comportarsi al meglio per proteggere il proprio organismo. Certamente, per iniziare, potremmo curare la nostra alimentazione. Basti pensare ai cibi che possono aiutarci a tenere a bada colesterolo e glicemia, per esempio.

Ovviamente, dovremmo farlo sotto la guida di un medico esperto che possa dirci quali cibi sono favorevoli per il nostro fisico. Ma ciò che mangiamo non è tutto. Anche l’attività fisica, infatti, può avere un peso piuttosto importante quando si parla di salute.

Allenarsi anche solo durante il fine settimana potrebbe comunque portare degli ottimi benefici secondo la Fondazione Veronesi

Dunque, come appena sottolineato, allenarsi ha sicuramente un ruolo fondamentale nella protezione del nostro organismo. Ma non tutti hanno il tempo di farlo durante la settimana. Ed è proprio da questa situazione che nascono i “guerrieri del fine settimana”. In questo caso, si tratta di tutte quelle persone che, dopo una settimana intensa di lavoro sedentario, si dedicano allo sport per l’intero weekend.

Molti, però, si chiedono se effettivamente questo possa essere sufficiente per far sì che la salute ne giovi. Ed è proprio la Fondazione Veronesi a rispondere in questo caso, spiegando i benefici che potrebbero derivare anche solo da un’attività fisica perpetrata durante il fine settimana.

Potrebbero bastare solo due giorni a settimana per ridurre il rischio di diabete e malattie cardiache senza sforzo

La Fondazione Veronesi, in merito, riporta uno studio pubblico sullo JAMA International Medicine. La ricerca, che ha coinvolto 351.000 adulti, ha portato alla luce dei risultati davvero interessanti. Infatti, tra gli adulti presi in esame, sono stati fatti dei gruppi.

Il primo comprendeva coloro che facevano meno di 150 minuti di attività fisica al giorno. Il secondo gruppo, invece, coinvolgeva tutti coloro che si allenavano anche solo in modo moderato per almeno 150 minuti a settimana. Quest’ultimo gruppo è stato ulteriormente diviso in coloro che si allenavano più frequentemente durante la settimana e coloro che invece lo facevano solo durante il weekend.

I risultati hanno determinato che la distribuzione durante la settimana dell’attività fisica, non cambia i benefici che l’attività fisica può apportare. In questo caso, notiamo in particolar modo benefici come prevenzione di malattie cardiache e rischio di diabete. Dunque, potrebbero bastare solo due giorni a settimana per sfruttare tutti questi aspetti positivi dell’attività fisica. Ovviamente, queste sono linee guida generali. Per avere la certezza di tutti questi benefici nel nostro caso specifico, dovremmo sempre prima confrontarci con un medico di fiducia.

