A volte abbiamo in casa alcuni tessili che possono crearci dei dubbi sul da farsi. Magari si tratta di lenzuola bianche che hanno perso candore o si sono macchiate. Oppure stiamo parlando di t-shirt o magliette bianche su cui, accidentalmente, è caduto un goccio di caffè. O una macchia di penna a sfera non viene via. O, peggio, del gelato al cioccolato sgocciolatovi sopra ha creato un alone che non riusciamo a togliere. In questi casi ci viene il dubbio sul buttare via i tessili e comprarne di nuovi. In realtà, possiamo rimediare con un’azione creativa. Che ci permetterà di camuffare l’eventuale presenza di macchie. Oppure potrà rinvigorire un colore spento. O, ancora, conferirà al nostro abbigliamento uno stile vintage molto di moda.

Le tinture per tessili

Quello che andremo a fare è recuperare un tessuto che parrebbe spacciato, tingendolo. Ma non dovremo comprare necessariamente un preparato apposito. Potremo farlo a casa, senza spendere, usando un semplicissimo rimedio naturale. L’uso di tingere i tessili tramite erbe o impasti naturali è molto antico. E lo riporteremo in questi tempi moderni, per dare nuova vita a un lenzuolo o a una maglietta in cotone o sintetica.

Per tingere tessuti sintetici o in cotone a mano o in lavatrice basta 1 rimedio naturale

Possiamo tingere un lenzuolo o una maglietta bianca con il tè. Questo semplicissimo preparato che tutti abbiamo in casa può infatti aiutarci a questo scopo. Per farlo dovremo mettere a bollire sul fuoco una pentola capiente piena di acqua. A ebollizione avvenuta, dovremo mettere in infusione 10 bustine in filtro di tè nero. Preparato il tè, elimineremo i filtri e aggiungeremo tre pugni di sale grosso. Dovremo mescolare e immergere il nostro tessile nella pentola, facendo attenzione a non bruciarci. Dovremo rigirare e immergere il tessuto nel tè bollente usando un cucchiaio o una pinza da portata. Fatto questo per 20 minuti, preleveremo la maglietta e la risciacqueremo sotto acqua corrente. Quando smetterà di perdere colore sarà pronta e di una tinta simile al beige.

Possiamo anche fare il tutto nella lavatrice. In questo caso prepareremo il tè con il sale e attenderemo che la pentola si raffreddi. Dovremo quindi aprire l’oblò, versarvi il preparato e mettere la maglietta o il lenzuolo in lavatrice. Imposteremo quindi un ciclo a 40°C senza prelavaggio. Quando il lavaggio sarà giunto al termine, se ne dovrà impostare un secondo. Questo andrà fatto usando il detersivo abituale e con temperatura nuovamente a 40°C. Per tingere tessuti sintetici o in cotone possiamo dunque usare questo semplice e originale rimedio naturale sia a mano che in lavatrice.

