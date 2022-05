WhatsApp ha cambiato il modo di comunicare. Fa parte a pieno titolo della quotidianità di milioni di persone. E ogni aggiunta di funzioni per l’app rappresenta in qualche modo un’evoluzione sociale. Questa considerazione potrebbe anche apparire esagerata, ma per comprenderla è sufficiente misurare quanti aspetti della vita passino attraverso quella piattaforma di messaggistica che oggi è la portabandiera del Mondo virtuale che si mischia con quello che reale.

Dai contesti lavorativi a quelli della vita privata il modo di comunicare tramite WhatsApp ha inevitabilmente grande rilevanza. E, proprio in ragione di tutto questo, c’è attesa per la novità annunciata nel prossimo futuro. Saranno, infatti, introdotte le reaction.

Non sempre piacciono

Per chi non ha familiarità con internet significa che, dal momento in cui verranno introdotte, si potrà rispondere ad ogni singolo messaggio semplicemente con un’emoticon da apporre in calce al messaggio ricevuto.

Ad alcuni rischia di non piacere affatto questa cosa. Anche se potrebbero non mancare i contesti in cui se ne potrebbe apprezzare la praticità.

Ma meglio andare con ordine. A molti non va giù che, al culmine di un messaggio particolarmente articolato, ci sia qualcuno che possa rispondere con un comune “pollice in alto” a comunicare il proprio ok. Una emoticon molto usata, ma che a volte rischia di rappresentare una replica troppo sintetica.

L’introduzione delle reaction rappresenta uno strumento attraverso cui la risposta tramite emoticon sarà ancora più diretta e incentivata.

Immaginando di scrivere in un gruppo infatti tutte le persone potranno esprimere il proprio parere sul messaggio di un’altra persona semplicemente apponendo una “faccina” che si andrà a mettere in calce al bolla in cui è contenuto il testo inviato (e non all’intera chat).

Ad alcuni rischia di non piacere affatto una tra le nuove funzioni di WhatsApp annunciate già a maggio 2022

La funzione è già nota per essere attiva su Messenger di Facebook. A breve lo sarà anche su WhatsApp, tenuto conto che è stata annunciata da Mark Zuckberg come in roll out, cioè in distribuzione. Via via tutti riceveranno l’aggiornamento.

Le emoticon o faccine utilizzabili sono il pollice verso l’alto (ok o “mi piace”), il cuore, la faccia che ride, quella che piange e le due mani che si danno il “cinque” (alcuni la considerano una preghiera). Potranno essere utilizzate semplicemente la bolla in cui è contenuto un messaggio e attendere che venga fuori la possibilità di scegliere tra le opzioni citate. E se, per caso, si ha un amico che non ama andare per le lunghe nelle risposte, anche quando meriterebbero di essere articolate, c’è da giurarci che utilizzerà molto questa nuova funzione di WhatsApp. In qualche caso potrebbe, però, aiutare ad avere un po’ più di ordine nei gruppi.

