Per fare uno screenshot su pc molti non potranno più fare a meno di questo particolare trucchetto con i tasti per Windows 10 e Windows 11

Fare uno screenshot è un’azione ormai molto comune. Si sceglie di farlo perché rappresenta una soluzione pratica quando si deve annotare qualcosa. Quando, ad esempio, si deve focalizzare l’attenzione su un particolare che è apparso in video. Lo si fa sullo smartphone, ma lo si fa anche quando si usa il computer.

In generale il metodo più comune che si utilizza, sulla maggior parte dei dispositivi con Windows, è quello con il tasto “Stamp”. Lo si cerca sulla tastiera, lo si preme e poi si incolla il contenuto nel programma con cui lo si vuole salvare. Nella maggior parte dei casi questa funzione è immediata, in alcuni dispositivi è necessaria una combinazione di tasti che possa attivare, per l’appunto, la funzione screenshot.

Tuttavia, per fare uno screenshot su pc esiste un’altra soluzione e consente di ottimizzare gli obiettivi. Si, perché in fondo spesso si catturano schermate intere, ma l’area che realmente interessa è piuttosto limitata.

Per venire incontro a questa esigenza esiste una procedura che probabilmente non è così conosciuta e potrebbe risultare molto più funzionale.

La combinazione

Per metterla in atto, sia su Windows 10 che su Windows 11, è sufficiente utilizzare una combinazione di tasti. Uno dopo l’altro vanno premuti:

Il tasto Maiusc (quello che viene premuto contemporaneamente ad una lettera per avere la maiuscola);

Il tasto Windows (quello sull’ultima riga, generalmente il terzo da sinistra e che ha il logo di Windows);

infine, il tasto S.

Premendo, uno dopo l’altro, i tasti indicati si avrà la possibilità di selezionare con un apposito strumento l’area del testo che si ha interesse a conservare. Ma non è finita.

Successivamente, in basso a destra, verrà fuori una finestra che indicherà il fatto che quanto selezionato è stato salvato negli appunti. Andando a cliccare sulla miniatura del salvataggio si avrà accesso ad un editor, attraverso cui si potrà direttamente editare la parte di schermo acquisita.

Si potranno evidenziare le parti che risulteranno essere di maggiore interesse, disegnarci sopra con il mouse e poi semplicemente salvare l’immagine dove la si preferisce. Si avrà così la possibilità di mettere, praticamente da subito, in atto delle funzionalità molto pratiche.

Una possibilità che fa parte delle tante risorse che Windows mette a disposizione dell’utente e che, a volte, non sono conosciute. Un peccato, se si considera che fare uno screenshot è una delle esigenze più comuni tra coloro i quali usano il computer.

Un po’, per intendersi, come lo è trasformare un Pdf in documento da modificare in Word o nel caso di un telefono sapere come liberare la memoria quando è vicina ad essere satura. Esigenze della quotidianità che spesso diventano un ostacolo da superare per chi non dispone di grandi conoscenze tecnologiche.

