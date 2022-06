Un vero problema la presenza in casa e giardino di zanzare, formiche e altri insetti. Non a caso l’estate poi è il periodo in cui si vedono in giro blatte, ragni e topi. Questi ultimi sono tutti in cerca di cibo e ne trovano, poiché è il periodo delle mietiture.

I topi amano i cereali e i campi sono pieni di avena, orzo, segale, frumento e riso. Attendono di essere mietuti dai contadini, ma intanto i roditori se ne approfittano. Anticamente i cereali si acquistavano in sacchi ed erano il bersaglio preferito dei topi.

Questi facevano un buchino nella tela e poi cominciavano a rubare qualche chicco. Il problema non era tanto la piccola ruberia, che pure però poteva far volatilizzare il risparmio. I topi toccando il riso potevano trasmettere delle pericolose malattie.

Per evitare malattie e ruberie, si inserivano all’interno dei sacchi una manciata di pepe nero in grani. I topi non sopportavano l’odore forte del pepe e perciò rinunciavano al riso.

Il pepe nero è anche un rimedio eccezionale contro le formiche. Basta spargerne qualche grano nei punti di passaggio, anche una spruzzata in polvere. Si potrebbe utilizzare anche sulle piante del giardino mischiandolo a un po’ di farina.

Ne basterebbero 3 gocce per mettere in fuga topi, ragni e formiche con questo rimedio assolutamente naturale ed efficace

Di per sé per allontanare i topi basterebbe adottare un gatto. L’odore del gatto li avverte subito della presenza del loro nemico naturale. Anche dei cani sono dei buoni cacciatori di topi. In particolare il piccolo e simpatico Yorkshire Terrier. Pur essendo piccolo, ha tutto il carattere di un Terrier, coraggioso e deciso, anche se abbaia un po’.

In ogni caso ne basterebbero 3 gocce per mettere in fuga topi, oltre a insetti come formiche e ragni. Infatti un rimedio naturale sperimentato è la menta piperita. Meglio ancora se utilizzato come olio essenziale, dove l’odore è ancora più concentrato. Le narici del topo non sopportano questo odore e anche le formiche sono disorientate. È come se perdessero la bussola. Infatti l’effetto di quest’olio è di irritare il naso e coprire gli odori che permettono a questi animali di seguire le tracce.

Così basterà prendere anche solo tre gocce di olio di menta piperita. Le metteremo su un pezzetto di carta assorbente o un batuffolo d’ovatta, che sistemeremo negli angoli di passaggio. Oltre a durare qualche giorno, il profumo ci sarà gradito perché rinfrescante.

Un profumo da indossare

Si può anche mettere qualche goccia nel secchio dell’acqua per lavare i pavimenti insieme al detergente. L’odore della menta si spargerà e terrà lontani topi e formiche.

Anche l’odore della lavanda ha gli stessi effetti sugli insetti in generale, zanzare comprese. Possiamo addirittura usare questo profumo anche sul nostro corpo. Diluiamo l’olio essenziale con qualche goccia di olio di mandorle dolci e il gioco è fatto. Lo possiamo applicare sul collo o ai polsi per sentirci anche più rilassati.

Infine i ragni proprio non sopportano l’odore dell’olio essenziale di eucalipto. Qualche goccia su un batuffolo d’ovatta ci risolverà il problema.

