Sempre più persone in Italia soffrono di pressione alta. L’ipertensione arteriosa è una condizione che presenta un’elevata pressione del sangue nelle arterie. Non è una malattia ma un fattore di rischio. Questo vuol dire che potrebbe contribuire ad aumentare le probabilità di malattie cardiovascolari. Parliamo di una condizione silente, che si manifesterebbe anche con assenza di sintomi evidenti. Per questo sono necessari la prevenzione e il monitoraggio costante.

Le cause che porterebbero all’ipertensione arteriosa potrebbero dipendere dalla familiarità, ma anche dallo stress, dal fumo, dall’alcol, dall’età, e via dicendo.

Non sottovalutiamo l’alimentazione

Non dimentichiamo che un’alimentazione sana ed equilibrata svolgerebbe un ruolo fondamentale per il benessere e la salute del nostro organismo. Infatti, limitare il consumo del sale potrebbe aiutarci a tenere sotto controllo la pressione. Non dimentichiamo alcuni alimenti importanti che potrebbero agire non solo sull’ipertensione, ma anche sui livelli di colesterolo e trigliceridi. Ad esempio, potremmo parlare di un condimento molto particolare. Ci riferiamo all’olio di sesamo, un grasso di origine vegetale estratto dai semi di Sesamum indicum.

Il sesamo è una pianta erbacea originaria dell’Asia, Africa, Cina e India. Molto importanti sono i suoi semi di colore bianco o nero. Proprio da questi semi si estrae l’olio, dal sapore dolce e molto utilizzato in cucina. Infatti, è usato per condire verdure cotte o crude, riso e insalate. Inoltre, questo olio ha origini antichissime; era utilizzato come integratore e come rimedio curativo.

Potrebbe valere oro contro trigliceridi e pressione alta questo olio dalle proprietà antiossidanti utile anche per il cuoio capelluto

L’olio di sesamo ha delle proprietà davvero notevoli. È un alimento ricco di acidi grassi omega 3, che svolgerebbero una funzione protettiva nei confronti del cuore e delle arterie. Infatti, le sue proprietà sarebbero molto apprezzate e utili per abbassare in modo naturale la pressione alta nei soggetti che soffrono di ipertensione. Inoltre, questo prodotto potrebbe ridurre i livelli dei trigliceridi. Utilizzato regolarmente, l’olio di sesamo aiuterebbe anche i capelli a riacquistare lucentezza e volume. La sua azione antibatterica sarebbe utile anche in caso di forfora e capelli grassi.

Ma facciamo attenzione, perché il sesamo potrebbe provocare importanti allergie. Quindi è sempre necessario rivolgersi al medico di fiducia. Quindi, potrebbe valere oro contro trigliceridi e pressione alta questo olio dal sapore particolare, utile anche per donare vigore ai capelli.

