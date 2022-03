La moda va e viene, si impone violenta per poi sparire nel nulla. Moltissimi capi che periodicamente salgono agli onori della ribalta con la stessa facilità svaniscono dalla circolazione. Per questo motivo tutti noi abbiamo alcuni indumenti che in passato erano di moda e ora non lo sono più.

Oggi vogliamo parlare proprio di un capo che ha conosciuto questa sorte. Negli ani ’90 era una tendenza diffusissima e pian piano è sparito e ha smesso di essere così usato. Dopo molti anni è ritornato di moda e ha riconquistato il suo valore perduto. Addirittura, infatti, potrebbe valere centinaia di euro questo capo di abbigliamento sul mercato dell’usato.

Attenzione a cosa si butta

Il capo di cui parliamo è stato un simbolo per una generazione e ha simbolizzato ribellione, anticonformismo e anarchia. Stiamo parlando del chiodo, il giacchetto in cuoio o pelle che è stato simbolo dei punk prima e di altre sottoculture dopo.

Il chiodo originale era interamente in pelle, foderato in stoffa e presentava la classica cerniera corredata da bottoni. Grazie al materiale di cui era fatto è del tutto impermeabile ed era in grado di tenere caldo chi lo indossava.

Tutti questi motivi lo hanno reso sempre più amato anche dalle nuove generazioni, che scelgono di indossarlo per comodità e per emulare le mode del passato.

Potrebbe valere centinaia di euro questo capo di abbigliamento che molti possiedono

Se abbiamo in cantina o nell’armadio un vecchio giubbotto chiodo, dunque, non dobbiamo buttarlo via. Magari è un po’ sporco, macchiato o spiegazzato ma vale la pena sistemarlo.

Dato che non ha mai smesso di essere di moda, il mercato di questa giacca non è mai sparito del tutto. Se ne abbiamo uno, possiamo metterlo in vendita online o portarlo a fare valutare in un negozio di abiti usati. L’importante è che sia realizzato in pelle o in cuoio, questo è garanzia di valore. È possibile che avremo grandi sorprese e che ci vengano offerti centinaia di euro per la nostra vecchia giacca.

