Il beauty dei trucchi è uno dei migliori amici di una donna. Infatti, è fondamentale per il make up. Quest’ultimo ci consente di sentirci meglio con noi stesse facendoci sentire più belle. Tramite il make up, infatti, possiamo correggere talvolta alcuni inestetismi che odiamo, come macchie o cicatrici sul viso. Allo stesso tempo, ci permette anche di valorizzare il nostro viso e alcuni punti in primo piano.

Per rendere ammalianti gli occhi, tra i trucchi più usati vi è sicuramente il mascara. Una passata li rende sicuramente più languidi, ovviamente dovremo metterlo adottando alcuni accorgimenti per evitare ciglia attaccate e palpebre sporche. Da non trascurare poi la bocca, simbolo di seduzione per eccellenza. Per esaltarla al massimo dobbiamo però conoscere un modo per fissare il rossetto sulle labbra senza cipria.

Labbra belle da baciare

Oltre a idratare le labbra e privarle di cuticole, a renderle belle da baciare contribuisce sicuramente il rossetto. Quest’ultimo, per non ottenere l’effetto contrario, dovrà essere steso omogeneamente e durare a lungo. È terribile quando comincia a colare o si presenta a chiazze alterne. Molte donne, per ottenere una lunga tenuta, si servono della cipria. Tramite un apposito pennello ne tamponano un po’ sulle labbra prima del rossetto e anche dopo. Talvolta però si potrebbe rischiare di non dosarlo bene e fare un guazzabuglio. O ancora, potremmo non averne o usarne una la cui consistenza poco si presta. Fortunatamente, vi è un’alternativa ed è davvero facile da usare, anche per le meno esperte.

Per fissare il rossetto sulle labbra senza cipria ed evitare sbavature è questo il segreto per una lunga tenuta

La stragrande maggioranza delle donne conosce quasi tutti i trucchi, ma ve ne sono alcuni meno noti. Tra questi vi è una speciale matita per le labbra, diversa da quella che siamo solite usare. Questa infatti è completamente trasparente, di conseguenza sarà anche più facile da adoperare. Non essendo colorata, possiamo concederci anche maggiore imprecisione senza correre il rischio di creare macchie fuori dai bordi.

La matita trasparente è super efficace per fissare il rossetto. Basterà passarla sulle labbra fino a riempirle completamente prima di mettere il rossetto. Inoltre, potremo usarla anche per tracciare il bordo delle labbra. In questo modo eviterà che il rossetto sbavi dai lati. Dunque, assicura davvero una lunga tenuta a 360 gradi. Se fino ad ora non ha fatto parte del nostro beauty, ora che la conosciamo meglio è il momento di recuperare. Diventerà infatti uno strumento fondamentale per il nostro make up. Potremo acquistarla su internet o in profumeria, ne troveremo di diversi prezzi.

