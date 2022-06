Le pulizie di primavera e i traslochi sono un ottimo momento per effettuare il tanto famoso “decluttering”. Questa piccola riorganizzazione permette infatti di revisionare tutti i propri averi e di scegliere cosa scartare, regalare o vendere. Durante questo processo però possono venire a galla degli averi a lungo dimenticati che potrebbero essere venduti veramente per una fortuna. Questo è particolarmente vero quando si va a spulciare nelle proprie librerie. Per questo oggi facciamo un esempio in merito con un titolo che tutti avremo sentito nominare almeno una volta nella vita. Infatti questo libro molto conosciuto in Italia potrebbe valere 100 volte il prezzo di mercato e potrebbe farci guadagnare un bel gruzzoletto di soldi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come mai risulta così particolarmente prezioso.

Il variegato mondo del collezionismo

Prima però chiariamo quali sono gli oggetti di pregio che potrebbero interessare ai “cacciatori” di merce rara. Quando si parla di collezionismo si entra in un universo veramente vasto. Infatti esistono molti oggetti che appassionano platee di persone che sarebbero disposte a pagare a prezzo d’oro le cose che noi vorremmo buttare. L’esempio più chiaro sono i francobolli che per gli esperti di filatelia rappresentano un vero tesoro o le monete che rientrano negli interessi dei numismatici. Ci sono però anche delle nicchie più “pop”: ad esempio la prima edizione di Harry Potter in italiano presenta tre piccole errori e potrebbe valere oltre a 2.000 euro. Per questo oggi vediamo qual è un altro libro che molti sicuramente possiedono e che è stato battuto ad un prezzo iniziale di 999 euro.

Potrebbe valere 100 volte il prezzo di mercato questo libro di uno scrittore italiano famosissimo che potremmo avere in libreria

Stiamo parlando di “Se questo è un uomo”, capolavoro di Primo Levi. Questo piccolo tomo è spesso studiato nelle scuole perché racconta in prima persona gli orrori vissuti durante l’Olocausto dall’autore, rinchiuso in un campo di concentramento ad Auschwitz. Lì per sopravvivere dovette sfruttare la sua specializzazione in chimica e lavorare per i suoi aguzzini. È stato pubblicato per la prima volta nel 1947 dalla casa editrice torinese Einaudi e fa parte della collana “I Leoni di Ginzburg”. Questa sua variante è presente su Ebay a questo prezzo di partenza e ha riscosso parecchio interesse per la sua rarità.

