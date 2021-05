Spesso in casa possiamo trovare degli oggetti messi da parte e che per lungo vengono dimenticati in qualche angolo polveroso. Spesso si tratta di souvenir di viaggi passati o di cose considerate di poco conto.

Bisogna, però, essere attenti, perchè tra queste si potrebbe nascondere un piccolo capitale. Attenzione, questa banconota apparentemente insignificante è un vero e proprio tesoro ricercato dai collezionisti e potrebbe valere una vera fortuna.

La banconota da zero euro

Attenzione, dunque, perchè questa banconota apparentemente insignificante è un vero e proprio tesoro ricercato dai collezionisti e potrebbe valere una vera fortuna. Stiamo parlando di un pezzo molto particolare, ovvero di una banconota che vale zero euro e con cui ovviamente non si può comprare niente.

C’è da precisare che questi esemplari però non sono dei falsi e che hanno tutte le caratteristiche olografiche e di filigrana che sono presenti nei soldi che usiamo tutti i giorni.

Quello che non tutti sanno però è che ne sono stati stampati pochi pezzi e che inizialmente sono state messe sul mercato con il valore di 2,5 euro l’una.

Da allora hanno attirato l’attenzione di molti appassionati di numismatica e hanno in generale raggiunto dei prezzi che si aggirano attorno agli 8 euro. Non si esclude che con il passare del tempo possano raggiungere un valore più alto.

La sua storia

Richard Faille è stato il primo ad avere l’idea di produrre questo pezzo per promuovere il turismo in Francia, vendendo questo prodotto nelle aree più frequentate del territorio.

Ha iniziato nel 2015 e i suoi articoli sono andati sold out nel giro di pochissimo tempo, suscitando molto interesse anche nel resto d’Europa. Quindi la Germania segue a ruota emettendo lo stesso prodotto, adattandolo però alla città di Kiel. Sono presenti anche delle tipologie dedicate all’Italia, alla Spagna e all’Irlanda.

