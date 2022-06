Il mal di schiena può essere davvero una tortura, soprattutto se è lancinante e continuativo. A volte può impedire di dormire serenamente, di camminare bene e anche di muoversi.

Purtroppo i più colpiti dal mal di schiena sono coloro che fanno dei lavori in cui si sta seduti per più ore al giorno.

Che sia in ufficio o alla propria scrivania se si lavora a casa, in molti lavori trascorriamo la maggior parte della giornata seduti. Ma secondo gli esperti, gli esseri umani non sono fatti per stare troppo tempo seduti, perché spesso da seduti si assume una postura storta e scorretta.

Ed ecco che aumentano sempre più disturbi come il mal di schiena, l’ernia del disco, la lombalgia, l’infiammazione del nervo sciatico e così via.

Scendiamo nei dettagli e scopriamo quali sono i 9 trucchi con cui potremmo prevenire i dolori dettati dal mal di schiena in poco tempo.

La postura scorretta è la principale causa del mal di schiena

Stare seduti mette a dura prova i muscoli della schiena rispetto al camminare o allo sdraiarsi, poiché la pressione sui dischi intervertebrali è significativamente più alta. Allo stesso tempo, i muscoli delle gambe si accorciano. Questo rende gli esseri umani sempre più inclini a piegarsi, il che a sua volta aumenta ancora di più il danno alla schiena.

Il mal di schiena è il dolore acuto che deriva dalla contrattura dei muscoli della schiena in conseguenza di movimenti scorretti o posture scorrette. Il dolore può anche essere causato da una contrattura dei muscoli della parte alta della schiena; in questo caso si tratta di mal di schiena dorsale.

Ecco 9 trucchi con cui potremmo prevenire il mal di schiena in modo semplice e soprattutto efficace

Il mal di schiena può essere prevenuto, sedendosi in una posizione sana e questo lo si può fare organizzando il proprio spazio di lavoro.

Il monitor del pc, per esempio, deve essere posizionato ad almeno un braccio di distanza dal corpo. Ciò consentirebbe di adottare una postura più rilassata ed eretta nella parte superiore del corpo durante le ore di lavoro. Se il pc è troppo vicino, invece, ci irrigidiamo rapidamente nella zona del collo e delle spalle.

Per prevenire il dolore al collo bisogna regolare anche l’altezza del monitor in modo da guardare lo schermo del computer con la testa leggermente inclinata verso il basso.

Tastiera e mouse sono anche importantissimi: per sedersi correttamente, è meglio impostarli in modo che i gomiti siano sempre alla stessa altezza durante il lavoro.

Il quarto consiglio è regolare la scrivania e la sedia a seconda della propria altezza. Di conseguenza ci si siede automaticamente in modo più rilassato e si hanno meno probabilità di avere i crampi.

Dopo aver creato le condizioni ottimali per una postura seduta rilassata, ci si può dedicare all’allineamento del corpo.

Per sedersi correttamente il quinto consiglio è appoggiare i piedi ben saldi sul pavimento all’incirca paralleli tra loro e poi sedersi in modo leggermente inclinato per alleviare i muscoli della schiena. Se lo si trova arduo, si può posizionare un cuscino sulla sedia.

Il sesto consiglio è evitare di assumere la stessa posizione per tutto il giorno. Bisogna tentare di muovere il proprio corpo anche quando si è seduti. Per esempio si possono battere i piedi per terra di tanto in tanto, si possono allungare le braccia in alto o a destra e sinistra per allungare i fianchi.

I successivi 3 consigli

Il settimo consiglio è non stare seduti troppo a lungo. Non importa quanto possa essere ergonomica la nostra postura, stare seduti a lungo danneggia sempre la schiena a lungo termine. È quindi importante prendersi delle pause.

Alzarsi ogni ora, camminare per un po’ e magari fare qualche esercizio di stretching, può essere la soluzione.

L’ottavo consiglio è dedicarsi agli sport di resistenza durante i momenti di pausa dal lavoro, come lo jogging, il nordic walking, il nuoto o lo yoga, la soluzione ideale per eliminare dolori da spalle, collo e schiena.

Il nono consiglio è allenare i muscoli addominali e dorsali: più forti sono questi gruppi muscolari, più possono sostenere e alleviare la colonna vertebrale.

Ecco quindi 9 trucchi con cui potremmo proteggere la nostra schiena. In questi modi semplici ed efficaci, infatti, si previene il mal di schiena e la lombosciatalgia.

