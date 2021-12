Il cervello è uno degli organi più importanti e complessi del nostro organismo. Controlla le funzioni motorie, il linguaggio, la memoria, regola il battito cardiaco, ecc.

Possiede la capacità di raccoglie gli stimoli, elaborarli e memorizzarli molto velocemente.

Come tutti gli altri organi, anche il cervello non deve essere mai trascurato. Possiamo prendercene cura ogni giorno, adottando uno stile di vita sano e salutare. Ad esempio, non dobbiamo assolutamente trascurare l’alimentazione, che potrebbe aiutare il nostro cervello a rimanere sempre in forma.

Un vegetale non sempre apprezzato

Sappiamo, quindi, che un’alimentazione sana e ricca di proprietà nutritive, potrebbe stimolare il nostro cervello. Infatti sono molti i cibi che potrebbero aiutare la sua salute. In questa lista troviamo sicuramente, un vegetale a foglia verde, tipico della stagione fredda ma che, ormai, possiamo acquistare tutto l’anno. Parliamo degli spinaci, una pianta erbacea a ciclo annuale originaria della Persia.

Gli spinaci sono facilmente riconoscibili, grazie alle loro foglie leggermente arricciate e racchiuse in una rosetta.

Questo vegetale è diventato famoso perché legato al personaggio di Braccio di Ferro, che mangiandolo direttamente dalla scatola di latta, sviluppava una forza straordinaria.

In realtà gli spinaci, non sono solo ricchi di ferro, ma possiedono tante caratteristiche nutritive molto interessanti.

Potrebbe allungare la vita del cervello e aumentare le capacità mentali questo vegetale ricco anche di omega 3

Gli spinaci sono dei comunissimi ortaggi, ma che possiedono la grande capacità di agire sul benessere del cervello. Infatti, questo vegetale sarebbe un buon alleato delle funzioni celebrali e della memoria. La vitamina K proteggerebbe non solo lo scheletro, ma anche il cervello.

Infatti, potrebbe allungare la vita del cervello e aumentare le capacità mentali questo vegetale ricco anche di omega 3.

Non dimentichiamo anche, che gli spinaci sono ricchi di fibre, che agirebbero sulla regolarità dell’intestino, favorendo una corretta evacuazione. La presenza di vitamine e minerali, poi, aiuterebbe a proteggere la vista, la pelle, contribuendo allo sviluppo e alla crescita fisica.

Come mangiare gli spinaci

In questo precedente articolo “Pochi sanno che questi metodi di cottura potrebbero abbassare il colesterolo cattivo e diminuire i grassi saturi”, abbiamo spiegato come cuocere i cibi in maniera salutare. Per evitare di disperdere le proprietà nutritive, anche gli spinaci potrebbero essere cucinati seguendo questi metodi. Infatti, si consiglia di cuocerli a vapore o saltarli leggermente in padella. Sono ottimi anche mangiati crudi, conditi con un filo di olio.