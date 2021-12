Durante l’inverno si è soggetti a raffreddori e malanni di stagione a causa dell’abbassamento delle temperature, tipico di questo periodo.

Per questo è importante proteggersi anche con l’alimentazione, che deve essere ricca di vitamine, prediligendo un abbondante consumo di frutta e verdure di stagione.

In particolare, sembrerebbe che la vitamina C si riveli un ottimo alleato sia per prevenire questi malanni che per rafforzare il sistema immunitario.

Inoltre, potrebbe essere utile per contrastare sintomi influenzali e raffreddori questa tisana calda ideale per l’inverno, che ci scalderà anche nelle giornate più fredde.

Non solo arance e limone, per fare il pieno vitamina C basterebbe quest’inaspettata erba aromatica dal profumo inebriante

Molti di noi aspettano l’inverno per gustare i frutti tipici della stagione, come arance e mandarini, che sono ricchi di vitamine C.

Anche il limone, come tutti gli agrumi, è ricco di questa vitamina e alcuni di noi amano coltivarlo direttamente in casa per averlo sempre disponibile.

Inoltre, proprio per concimare i limoni basterebbe questo prodotto di scarto che abbiamo tutti in casa, risparmiando notevolmente.

Proprio riguardo la vitamina C, pochi sanno che il prezzemolo ne è ricco, contenendone 5,1 mg per ogni cucchiaio.

Il prezzemolo, infatti, è particolarmente benefico per il nostro organismo grazie al suo contenuto di antiossidanti; ovviamente, come per ogni cosa, non bisogna abusarne.

Se intendiamo sfruttarlo al meglio, sarebbe consigliabile utilizzarlo semplicemente a crudo, aromatizzando così le nostre pietanze appena cucinate.

In questo modo riusciremo a preservare tutte le proprietà benefiche in esso contenute.

Alcuni lo aggiungono direttamente nelle centrifughe di frutta, che fanno bene alla salute e sono ideali per essere gustate a metà mattinata o pomeriggio.

Per averlo sempre fresco sarebbe suggerito tenerne una piantina direttamente in casa, soprattutto durante l’inverno, poiché non sopravvivrebbe al freddo, in giardino o in balcone.

Come utilizzare quest’erba aromatica

Il prezzemolo solitamente si abbina ad ogni alimento donandogli sapore e colore, grazie al suo verde intenso.

In questo periodo freddo dell’anno potremmo abbinarlo alle zuppe di stagione oppure alle patate lesse, abbinate magari ad un piatto di pesce.

Inoltre, non tutti sanno che quest’erba aromatica è l’ingrediente alla base della salsa verde che utilizziamo per condire il bollito, particolarmente apprezzato in inverno.

