Il sistema immunitario è un efficiente sistema di difesa del quale il nostro organismo è dotato. Esso, infatti, ha il compito di difenderci dagli invasori esterni che possono essere virus, batteri o parassiti. Ci sono dei cibi e delle erbe che possono essere nostre alleate nella lotta contro gli agenti patogeni. Infatti, è incredibile come possiamo rafforzare il nostro organismo bevendo questo infuso: per realizzarlo utilizzeremo il limone, lo zenzero e l’alloro. Già le nostre nonne utilizzavano questi ingredienti per tenere lontani i malanni di stagione, vediamo perché.

Limone, zenzero e alloro, perché?

Il limone è un alimento ricco di vitamina C, acido citrico e pectina. In particolar modo, la vitamina C è capace di attivare gli anticorpi responsabili della difesa dalle infezioni, ma anche da germi, microbi e batteri. Il limone è in grado, dunque, di stimolare il sistema immunitario. Lo zenzero, da sempre, è utilizzato come antinfluenzale naturale: infatti, è molto efficace nel combattere stati infiammatori ed influenzali. Infine, abbiamo le foglie d’alloro che sono fonti di vitamina C, acido folico e vitamine del gruppo A e B. Tutte queste proprietà rendono l’alloro da sempre utilizzato per curare malanni e proteggersi dalle influenze: già i Greci, infatti, lo utilizzavano per tenere lontane le malattie.

Come preparare questo infuso

Per preparare questo infuso, dobbiamo mettere a bollire dell’acqua e, non appena inizierà l’ebollizione, aggiungere 4 foglie di alloro, il succo di mezzo limone e un pezzettino di zenzero (rimuovendone prima la buccia). Se vogliamo rendere ancora più efficace questo infuso, aggiungiamo anche un paio di chiodi di garofano. I chiodi di garofano, infatti, sono spesso utilizzati per le loro proprietà antimicrobiche ed antinfiammatorie contro i mali di stagione. Una volta uniti anche i chiodi di garofano, che comunque rimangono facoltativi, spegniamo la fiamma e lasciamo riposare per circa 15 minuti. A questo punto, possiamo filtrare il nostro infuso e berlo ancora tiepido.

È incredibile come possiamo rafforzare il nostro organismo bevendo questo infuso fatto con pochi e semplici ingredienti naturali. Consigliamo di berlo regolarmente per far sì che risulti efficace e ci renda più forti e resistenti ai malanni.

